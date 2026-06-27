A Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana, visitando mais uma vez o Red Bull Ring para o GP da Áustria, oitava etapa da temporada 2026.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas no Red Bull Ring neste domingo? O Motorsport.com te mostra:

A corrida acontece às 10h da manhã do domingo, no fuso horário de Brasília, 15h local. Na hora do GP, a probabilidade de chuva fica na casa dos 15%, com a temperatura variando entre 17°C e 33°C e ventos de no máximo 10km/h.

Confira a programação do GP da Áustria de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 10h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 2 Domingo 05h10 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 2 Domingo 03h40 F1TV Pro

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Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

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