F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Áustria
F2 e F3 realizam suas corridas, totalizando cinco brasileiros na pista: Gabriel Bortoleto, Rafa Câmara, Emmo Fittipaldi, Pedro Clerot e Fefo Barrichello
A Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana, visitando mais uma vez o Red Bull Ring para o GP da Áustria, oitava etapa da temporada 2026.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas no Red Bull Ring neste domingo? O Motorsport.com te mostra:
A corrida acontece às 10h da manhã do domingo, no fuso horário de Brasília, 15h local. Na hora do GP, a probabilidade de chuva fica na casa dos 15%, com a temperatura variando entre 17°C e 33°C e ventos de no máximo 10km/h.
Confira a programação do GP da Áustria de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida
|Domingo
|10h00
|
Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida 2
|Domingo
|05h10
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida 2
|Domingo
|03h40
|F1TV Pro
Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria
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