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F2 e F3 realizam suas corridas, totalizando cinco brasileiros na pista: Gabriel Bortoleto, Rafa Câmara, Emmo Fittipaldi, Pedro Clerot e Fefo Barrichello

Redação Motorsport.com
Editado:
Arvid Lindblad, Racing Bulls

O GP da Bélgica neste fim de semana marca o penúltimo antes das férias da Fórmula 1 no meio da temporada. O domingo conta com as últimas atividades, com as corridas das três classes na programação.

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Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Spa-Francorchamps no domingo do GP da Bélgica? O Motorsport.com te mostra:

A corrida de domingo da etapa belga acontece às 10h da manhã, no horário de Brasília.

No horário da prova (15h locais), a probabilidade de chuva está na casa de 25%, mesmo com céu parcialmente nublado, temperaturas variando entre 10° e 17°C e ventos de no máximo 16km/h.

Horários para o GP da Bélgica:

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida Domingo 10h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida Principal Domingo 05h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       
Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida Principal Domingo 03h30 F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

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