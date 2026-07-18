F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Bélgica
F2 e F3 realizam suas corridas, totalizando cinco brasileiros na pista: Gabriel Bortoleto, Rafa Câmara, Emmo Fittipaldi, Pedro Clerot e Fefo Barrichello
O GP da Bélgica neste fim de semana marca o penúltimo antes das férias da Fórmula 1 no meio da temporada. O domingo conta com as últimas atividades, com as corridas das três classes na programação.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Spa-Francorchamps no domingo do GP da Bélgica? O Motorsport.com te mostra:
A corrida de domingo da etapa belga acontece às 10h da manhã, no horário de Brasília.
No horário da prova (15h locais), a probabilidade de chuva está na casa de 25%, mesmo com céu parcialmente nublado, temperaturas variando entre 10° e 17°C e ventos de no máximo 16km/h.
Horários para o GP da Bélgica:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida
|Domingo
|10h00
|Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida Principal
|Domingo
|05h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida Principal
|Domingo
|03h30
|F1TV Pro
|
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|Dia
|Horário
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
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