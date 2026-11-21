A Fórmula 1 entrou de vez na reta final da temporada 2026, iniciando a última sequência de corridas do ano com o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos. Na madrugada deste sábado (21) para domingo (22), acontece a corrida principal do fim de semana, que marca a antepenúltima etapa do campeonato.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Las Vegas durante a prova? O Motorsport.com te mostra:

A largada acontece à 1h da madrugada de domingo, no horário de Brasília, 20h de sábado no horário local. Os pilotos terão pela frente 50 voltas no circuito de rua de Las Vegas, que possui 6,201 km de extensão e 17 curvas.

De acordo com o Weather Underground, a previsão para o horário da largada é de aproximadamente 9°C, com céu predominantemente limpo e umidade relativa do ar em torno de 44%. A possibilidade de chuva é de 0%, enquanto os termômetros podem cair para cerca de 8°C ao longo da noite.

Confira a programação do GP de Las Vegas de F1:

Horários de Brasília. Em negrito, a sessão da madrugada de domingo.

Fórmula 1 Dia Horário Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 21h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 01h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 21h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 01h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Domingo 01h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro

F1 Academy Dia Horário Transmissão Treino Livre Quinta-feira 23h00 F1TV Pro Classificação Sexta-feira 02h30 F1TV Pro Corrida 1 (13 voltas ou 30min + 1 volta) Sexta-feira 23h15 F1TV Pro Corrida 2 (13 voltas ou 30min + 1 volta) Sábado 21h20 F1TV Pro

Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 06h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 (AO VIVO) Q4 Sábado Após a classificação (AO VIVO) PÓDIO Domingo Após a corrida (AO VIVO) RETA FINAL Segunda-feira 19h00 (AO VIVO)

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