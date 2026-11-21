F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP de Las Vegas
Principal categoria do automobilismo mundial disputa a 21ª etapa da temporada 2026, dando início à última rodada tripla do calendário
Rafael Câmara, Haas
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
A Fórmula 1 entrou de vez na reta final da temporada 2026, iniciando a última sequência de corridas do ano com o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos. Na madrugada deste sábado (21) para domingo (22), acontece a corrida principal do fim de semana, que marca a antepenúltima etapa do campeonato.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Las Vegas durante a prova? O Motorsport.com te mostra:
A largada acontece à 1h da madrugada de domingo, no horário de Brasília, 20h de sábado no horário local. Os pilotos terão pela frente 50 voltas no circuito de rua de Las Vegas, que possui 6,201 km de extensão e 17 curvas.
De acordo com o Weather Underground, a previsão para o horário da largada é de aproximadamente 9°C, com céu predominantemente limpo e umidade relativa do ar em torno de 44%. A possibilidade de chuva é de 0%, enquanto os termômetros podem cair para cerca de 8°C ao longo da noite.
Confira a programação do GP de Las Vegas de F1:
Horários de Brasília. Em negrito, a sessão da madrugada de domingo.
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Fórmula 1
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Dia
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Horário
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Transmissão
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Treino Livre 1
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Quinta-feira
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21h30
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SporTV / Globoplay / F1TV Pro
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Treino Livre 2
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Sexta-feira
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01h00
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SporTV / Globoplay / F1TV Pro
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Treino Livre 3
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Sexta-feira
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21h30
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SporTV / Globoplay / F1TV Pro
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Classificação
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Sábado
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01h00
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SporTV / Globoplay / F1TV Pro
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Corrida
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Domingo
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01h00
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Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
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F1 Academy
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Dia
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Horário
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Transmissão
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Treino Livre
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Quinta-feira
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23h00
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F1TV Pro
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Classificação
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Sexta-feira
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02h30
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F1TV Pro
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Corrida 1 (13 voltas ou 30min + 1 volta)
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Sexta-feira
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23h15
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F1TV Pro
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Corrida 2 (13 voltas ou 30min + 1 volta)
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Sábado
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21h20
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F1TV Pro
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Programas no YouTube do Motorsport.com
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Dia
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Horário
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DIRETO DO PADDOCK
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Quinta-feira
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06h
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SEXTA-LIVRE
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Sexta-feira
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Após o TL2 (AO VIVO)
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Q4
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Sábado
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Após a classificação (AO VIVO)
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PÓDIO
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Domingo
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Após a corrida (AO VIVO)
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RETA FINAL
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Segunda-feira
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19h00 (AO VIVO)
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