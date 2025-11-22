F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao GP de Las Vegas

Neste fim de semana, o brilho de Las Vegas terá um significado diferente, isso porque recebe a 22ª corrida da Fórmula 1. A corrida noturna abre a última rodada tripla antes do fim da temporada.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na cidade do estado de Nevada durante o GP de Las Vegas? O Motorsport.com te mostra:

A corrida acontece às 1h00 no horário de Brasília, 20h de Vegas. Enquanto os carros estiverem na pista, a previsão é de que a temperatura gire em torno de 15°. Nesse período, a chance de chuva é de apenas 1%, com ventos podendo chegar a 12 km/h.

Confira a programação do GP de Las Vegas de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 21h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 01h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 21h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 01h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 01h00 Band / F1TV Pro F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 23h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 02h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sexta-feira 23h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Sábado 21h20 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 06h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

