F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP da Áustria
F2 e F3 realizam suas corridas sprints, com cinco brasileiros na pista: Gabriel Bortoleto, Rafa Câmara, Emmo Fittipaldi, Pedro Clerot e Fefo Barrichello
Após uma etapa movimentada em Barcelona, a Fórmula 1 retorna às atividades da temporada 2026 com o GP da Áustria neste fim de semana, dando início a oitava etapa da temporada.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas na Áustria nas sessões deste sábado? O Motorsport.com te mostra:
O treino livre 3 acontece às 7h30min de Brasília, 12h30min do horário local. Já a classificação será às 11h, 16h na Áustria.
De acordo com o weather.com, a previsão do tempo para o Red Bull Ring indica um dia claro, com máxima de 32°C e mínima de 16°C. Durante as sessões, os ventos devem variar entre 3km/h e 11km/h. Mesmo com 41% de umidade, a chance de chuva é de 0%.
Confira a programação do GP da Áustria de F1:
Em negrito, as sessões do sábado
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sábado
|07h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|11h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Corrida
|Domingo
|10h00
|
Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida 1
|Sábado
|09h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|05h10
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida 1
|Sábado
|05h05
|F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|03h40
|F1TV Pro
Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria
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