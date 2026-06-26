Após uma etapa movimentada em Barcelona, a Fórmula 1 retorna às atividades da temporada 2026 com o GP da Áustria neste fim de semana, dando início a oitava etapa da temporada.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na Áustria nas sessões deste sábado? O Motorsport.com te mostra:

O treino livre 3 acontece às 7h30min de Brasília, 12h30min do horário local. Já a classificação será às 11h, 16h na Áustria.

De acordo com o weather.com, a previsão do tempo para o Red Bull Ring indica um dia claro, com máxima de 32°C e mínima de 16°C. Durante as sessões, os ventos devem variar entre 3km/h e 11km/h. Mesmo com 41% de umidade, a chance de chuva é de 0%.

Confira a programação do GP da Áustria de F1:

Em negrito, as sessões do sábado

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 3 Sábado 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Corrida Domingo 10h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 1 Sábado 09h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 05h10 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 1 Sábado 05h05 F1TV Pro Corrida 2 Domingo 03h40 F1TV Pro

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Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

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