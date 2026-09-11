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F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP da Espanha

Com liderança da Mercedes nos treinos livres, sessão classificatória definirá grid de largada

Redação Motorsport.com
Editado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

A Fórmula 1 segue neste sábado com as atividades do GP da Espanha. O sábado marca o segundo dia das atividades em Madri, com a definição do grid de largada da 14ª etapa da temporada do automobilismo nacional.  

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Mas você sabe como estarão as condições climáticas nas sessões de sábado do GP da Espanha? O Motorsport.com te mostra:

O treino livre 3 acontece às 07h30 do sábado, no fuso horário de Brasília, 12h30 local. Já a classificação acontece mais tarde, às 11h00 de Brasília e 16h00 por lá.

No período entre as sessões, a probabilidade de chuva é nula, temperaturas variando entre 16°C e 30°C e ventos de no máximo 6 km/h.

Confira a programação do GP da Espanha de F1

Em negrito, as sessões do sábado

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 11h00

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
Corrida Domingo 10h00

Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 6h05 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 10h SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 09h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 6h25 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       
Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 04h55 F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 13h25 F1TV Pro
Sprint Sábado 06h05 F1TVPro
Corrida 1 Sábado 13h00 F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 04h45 F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

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