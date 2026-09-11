F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP da Espanha
Com liderança da Mercedes nos treinos livres, sessão classificatória definirá grid de largada
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
A Fórmula 1 segue neste sábado com as atividades do GP da Espanha. O sábado marca o segundo dia das atividades em Madri, com a definição do grid de largada da 14ª etapa da temporada do automobilismo nacional.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas nas sessões de sábado do GP da Espanha? O Motorsport.com te mostra:
O treino livre 3 acontece às 07h30 do sábado, no fuso horário de Brasília, 12h30 local. Já a classificação acontece mais tarde, às 11h00 de Brasília e 16h00 por lá.
No período entre as sessões, a probabilidade de chuva é nula, temperaturas variando entre 16°C e 30°C e ventos de no máximo 6 km/h.
Confira a programação do GP da Espanha de F1
Em negrito, as sessões do sábado
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|08h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|12h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|07h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|11h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
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|Corrida
|Domingo
|10h00
|
Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|6h05
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|10h
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|09h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|6h25
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|04h55
|F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|13h25
|F1TV Pro
|Sprint
|Sábado
|06h05
|F1TVPro
|Corrida 1
|Sábado
|13h00
|F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|04h45
|F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
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