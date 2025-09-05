Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Itália

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP da Itália, em Monza

Motorsport.com faz a cobertura completa da 16ª etapa da categoria máxima do automobilismo mundial

Redação Motorsport.com
Editado:
Neste fim de semana, a Fórmula 1 desembarca na Lombardia para o GP da Itália, realizado no Autodromo Nazionale di Monza. É a 16ª das 24 etapas da temporada 2025 da elite global do esporte a motor.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na pista da 'grande Milão' neste sábado, dia de classificação em Monza? O Motorsport.com checou via weather.com nesta sexta-feira.

O trino livre 3 é às 7h30min de Brasília, 13h30min no horário local. A classificação é às 11h de Brasília, 17h da Lombardia. A temperatura máxima do dia é 30°C e a mínima 16°C, com um dia claro, sem previsão de chuva e ventos de 13km/h. 

A programação do GP da Itália e do Motorsport.com no YouTube

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro
Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 06h00 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 10h55 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 04h45 Bandsports / F1TV Pro
       
Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 04h35 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 10h00 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 04h15 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 03h15 Bandsports / F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
TELEMETRIA Quarta-feira 16h  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 15h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 18h45  

HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor ‘ROOKIE’ da F1 2025?

