F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP da Itália, em Monza
Motorsport.com faz a cobertura completa da 16ª etapa da categoria máxima do automobilismo mundial
A general view of the track surroundings
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Neste fim de semana, a Fórmula 1 desembarca na Lombardia para o GP da Itália, realizado no Autodromo Nazionale di Monza. É a 16ª das 24 etapas da temporada 2025 da elite global do esporte a motor.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas na pista da 'grande Milão' neste sábado, dia de classificação em Monza? O Motorsport.com checou via weather.com nesta sexta-feira.
O trino livre 3 é às 7h30min de Brasília, 13h30min no horário local. A classificação é às 11h de Brasília, 17h da Lombardia. A temperatura máxima do dia é 30°C e a mínima 16°C, com um dia claro, sem previsão de chuva e ventos de 13km/h.
A programação do GP da Itália e do Motorsport.com no YouTube:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|08h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|12h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|07h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|11h00
|Band / Bandsports / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|10h00
|Band / F1TV Pro
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|06h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|10h55
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|09h15
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|04h45
|Bandsports / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|04h35
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|10h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|04h15
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|03h15
|Bandsports / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|TELEMETRIA
|Quarta-feira
|16h
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|15h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|18h45
HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor ‘ROOKIE’ da F1 2025?
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Endurance: com incerteza sobre Schumacher, Alpine acerta com Félix da Costa; veja últimas do mercado de WEC e Fórmula E
Stock Car: Thiago Camilo e Cesar Ramos projetam etapa de Cascavel pós treinos livres com chuva
Stock Car: CAR Racing tem dia positivo após treino livre na chuva em Cascavel
Stock Car: Arthur Gama lidera grupo e fecha treino livre em Cascavel com o segundo melhor tempo
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários