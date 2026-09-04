F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP da Itália
Com liderança da Ferrari e Mercedes nos treinos livres, sessão classificatória definirá grid de largada
Foto de: Eric Le Galliot
A Fórmula 1 segue neste sábado com as atividades do GP da Itália. O sábado marca o segundo dia das atividades em Monza, com a definição do grid de largada da 13ª etapa da temporada do automobilismo nacional.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas nas sessões de sábado do GP da Itália? O Motorsport.com te mostra:
O treino livre 3 acontece às 07h30 do sábado, no fuso horário de Brasília, 12h30 local. Já a classificação acontece mais tarde, às 11h00 de Brasília e 16h00 por lá.
No período entre as sessões, a probabilidade de chuva fica na casa dos 5%, temperaturas variando entre 20°C e 34°C e ventos de no máximo 10 km/h.
Em negrito, as sessões da sexta-feira
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|07h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|11h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|07h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|11h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Corrida
|Domingo
|10h00
|
Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|5h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|9h55
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|09h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|4h45
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|03h35
|F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|9h00
|F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|4h30
|F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|03h15
|F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
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