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F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP da Itália

Com liderança da Ferrari e Mercedes nos treinos livres, sessão classificatória definirá grid de largada

Redação Motorsport.com
Publicado:
Monza decal

Foto de: Eric Le Galliot

A Fórmula 1 segue neste sábado com as atividades do GP da Itália. O sábado marca o segundo dia das atividades em Monza, com a definição do grid de largada da 13ª etapa da temporada do automobilismo nacional. 

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Mas você sabe como estarão as condições climáticas nas sessões de sábado do GP da Itália? O Motorsport.com te mostra:

O treino livre 3 acontece às 07h30 do sábado, no fuso horário de Brasília, 12h30 local. Já a classificação acontece mais tarde, às 11h00 de Brasília e 16h00 por lá.

No período entre as sessões, a probabilidade de chuva fica na casa dos 5%, temperaturas variando entre 20°C e 34°C e ventos de no máximo 10 km/h.

Em negrito, as sessões da sexta-feira

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 11h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 11h00

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
Corrida Domingo 10h00

Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 5h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 9h55 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 09h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 4h45 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       
Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 03h35 F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 9h00 F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 4h30 F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 03h15 F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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