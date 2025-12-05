F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP de Abu Dhabi

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"

Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"
Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026

Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026

Geral
Geral
Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026
NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026

NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026

NASCAR Truck
NASCAR Truck
NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026
Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos

Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos
F1: Relembre o quê e quais são as 'regras papaia' antes da decisão do título de 2025

F1: Relembre o quê e quais são as 'regras papaia' antes da decisão do título de 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Relembre o quê e quais são as 'regras papaia' antes da decisão do título de 2025
Drugovich revela processo de escolha pela Fórmula E e destaca novo passo na carreira: "Luz no fim do túnel"

Drugovich revela processo de escolha pela Fórmula E e destaca novo passo na carreira: "Luz no fim do túnel"

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Drugovich revela processo de escolha pela Fórmula E e destaca novo passo na carreira: "Luz no fim do túnel"
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP de Abu Dhabi

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP de Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP de Abu Dhabi
NASCAR Brasil: Felipinho Tozzo lidera primeiro treino livre da final em Interlagos

NASCAR Brasil: Felipinho Tozzo lidera primeiro treino livre da final em Interlagos

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Felipinho Tozzo lidera primeiro treino livre da final em Interlagos
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP de Abu Dhabi

Motorsport.com faz a cobertura completa da 24ª e última etapa da categoria máxima do automobilismo mundial

Redação Motorsport.com
Editado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Neste fim de semana, a Fórmula 1 segue no Oriente Médio para o GP de Abu Dhabi, realizado no circuito de Yas Marina. É a 24ª e última etapa da temporada 2025 da elite global do esporte a motor, que vai coroar Lando Norris, Max Verstappen ou Oscar Piastri campeão.

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na pista neste sábado, segundo dia de atividades? O Motorsport.com conferiu via weather.com.

O treino livre 3 é é às 7h30min de Brasília, 14h30min no horário local. Já a classificação é às 11h de Brasília, 18h de Abu Dhabi. A previsão de chuva é de 10% e a amplitude térmica é baixa, com temperatura máxima de 26ºC e mínima de 22ºC. Os ventos variam entre 6km/h e 11km/h.

Programação do GP de Abu Dhabi de F1 e do YouTube do Motorsport.com

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 3 Sábado 7h30 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro
Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?
Próximo artigo F1: Relembre o quê e quais são as 'regras papaia' antes da decisão do título de 2025

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1: Norris volta a bater Verstappen e lidera TL2 em Abu Dhabi, com Piastri 11º e Bortoleto 6º

F1: Norris volta a bater Verstappen e lidera TL2 em Abu Dhabi, com Piastri 11º e Bortoleto 6º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Norris volta a bater Verstappen e lidera TL2 em Abu Dhabi, com Piastri 11º e Bortoleto 6º
No TL1 de Abu Dhabi, Sergio Mauricio anuncia renovação com a Band

No TL1 de Abu Dhabi, Sergio Mauricio anuncia renovação com a Band

Fórmula 1
Fórmula 1
No TL1 de Abu Dhabi, Sergio Mauricio anuncia renovação com a Band
F1: Norris bate Verstappen e lidera TL1 do GP de Abu Dhabi; Piastri não participa e Bortoleto é sétimo

F1: Norris bate Verstappen e lidera TL1 do GP de Abu Dhabi; Piastri não participa e Bortoleto é sétimo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Norris bate Verstappen e lidera TL1 do GP de Abu Dhabi; Piastri não participa e Bortoleto é sétimo

Últimas notícias

Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"

Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"

Fórmula E
FE Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"
Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026

Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026

Geral
Misc Geral
Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026
NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026

NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026

NASCAR Truck
NSTR NASCAR Truck
NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026
Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos

Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos

Fórmula E
FE Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros