F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP de Abu Dhabi
Motorsport.com faz a cobertura completa da 24ª e última etapa da categoria máxima do automobilismo mundial
Neste fim de semana, a Fórmula 1 segue no Oriente Médio para o GP de Abu Dhabi, realizado no circuito de Yas Marina. É a 24ª e última etapa da temporada 2025 da elite global do esporte a motor, que vai coroar Lando Norris, Max Verstappen ou Oscar Piastri campeão.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas na pista neste sábado, segundo dia de atividades? O Motorsport.com conferiu via weather.com.
O treino livre 3 é é às 7h30min de Brasília, 14h30min no horário local. Já a classificação é às 11h de Brasília, 18h de Abu Dhabi. A previsão de chuva é de 10% e a amplitude térmica é baixa, com temperatura máxima de 26ºC e mínima de 22ºC. Os ventos variam entre 6km/h e 11km/h.
Programação do GP de Abu Dhabi de F1 e do YouTube do Motorsport.com:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sábado
|7h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|11h00
|Band / Bandsports / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|10h00
|Band / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA
