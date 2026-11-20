A Fórmula 1 entrou de vez na reta final da temporada 2026, iniciando a última sequência de corridas do ano com o GP de Las Vegas, em sua última visita aos Estados Unidos neste ano. Na madrugada desta sexta (20) para sábado (21), acontece o último treino livre do fim de semana e a classificação.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Las Vegas durante esta noite? O Motorsport.com te mostra:

O terceiro treino livre acontece às 21h30 do horário de Brasília, 16h30 em Las Vegas. Já a classificação é à 01h no fuso de Brasília, 20h no horário local.

De acordo com o weather.com, há previsão de um tempo ainda ensolarado durante o TL3, com temperaturas variando entre 14°C e 13°C. Já durante a classificação, são esperados 12°C e maior nível de umidade, aproximadamente 47%. No entanto, as chances de chuva são baixas nos horários da sessão, entre 1% e 5%.

Confira a programação do GP de Las Vegas de F1:

Em negrito, as sessões da noite de sexta para sábado

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 21h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 01h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 21h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 01h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Domingo 01h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 23h00 F1TV Pro Classificação Sexta-feira 02h30 F1TV Pro Corrida 1 (13 voltas ou 30min + 1 volta) Sexta-feira 23h15 F1TV Pro Corrida 2 (13 voltas ou 30min + 1 volta) Sábado 21h20 F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 06h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 (AO VIVO) Q4 Sábado Após a Classificação (AO VIVO) PÓDIO Domingo Após a Corrida (AO VIVO) RETA FINAL Segunda-feira 19h00 (AO VIVO)

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