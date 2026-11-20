F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP de Las Vegas
Principal categoria do automobilismo mundial entra de vez na reta final da temporada 2026 com a última rodada tripla do calendário
Las Vegas signage
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
A Fórmula 1 entrou de vez na reta final da temporada 2026, iniciando a última sequência de corridas do ano com o GP de Las Vegas, em sua última visita aos Estados Unidos neste ano. Na madrugada desta sexta (20) para sábado (21), acontece o último treino livre do fim de semana e a classificação.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Las Vegas durante esta noite? O Motorsport.com te mostra:
O terceiro treino livre acontece às 21h30 do horário de Brasília, 16h30 em Las Vegas. Já a classificação é à 01h no fuso de Brasília, 20h no horário local.
De acordo com o weather.com, há previsão de um tempo ainda ensolarado durante o TL3, com temperaturas variando entre 14°C e 13°C. Já durante a classificação, são esperados 12°C e maior nível de umidade, aproximadamente 47%. No entanto, as chances de chuva são baixas nos horários da sessão, entre 1% e 5%.
Confira a programação do GP de Las Vegas de F1:
Em negrito, as sessões da noite de sexta para sábado
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|21h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|01h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|21h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|01h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|01h00
|
Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|F1 Academy
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Quinta-feira
|23h00
|F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|02h30
|F1TV Pro
|Corrida 1 (13 voltas ou 30min + 1 volta)
|Sexta-feira
|23h15
|F1TV Pro
|Corrida 2 (13 voltas ou 30min + 1 volta)
|Sábado
|21h20
|F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|06h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2 (AO VIVO)
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação (AO VIVO)
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida (AO VIVO)
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00 (AO VIVO)
MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1
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