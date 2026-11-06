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Principal categoria do automobilismo mundial encerra rodada tripla no continente americano com a passagem pelo Autódromo José Carlos Pace

Redação Motorsport.com
Editado:
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Rafael Camara, Haas F1

Rafael Camara, Haas F1

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Neste sábado (07), a Fórmula 1 dá continuidade às atividades para o GP de São Paulo, 20ª etapa da temporada 2026. A categoria encerra neste fim de semana a tradicional rodada tripla do continente americano, que começou em Austin, passou pelo México e agora chega à tradicional pista de Interlagos.

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na capital paulista no sábado de treino e classificação em Interlagos ? O Motorsport.com te mostra:

O terceiro treino livre acontece às 11h30, no fuso horário de Brasília. Já a classificação começa às 16h. Nesta janela, a possibilidade de chuva chega aos 85% e a máxima prevista para o dia é de 29°C, enquanto a mínima chega a 16°C. Os ventos vão de 6 a 18km/h.

Confira a programação do sábado do GP de São Paulo de F1: 

Em negrito e sublinhado, as sessões do dia em Interlagos

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 3 Sábado 11h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 15h00

TV Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
Corrida Domingo 14h00

TV Globo/ SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
Q4 Sábado Após a Classificação (AO VIVO)  
PÓDIO Domingo Após a Corrida (AO VIVO)  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00 (AO VIVO)  

Horários da Porsche Cup Brasil em Interlagos:

PORSCHE CUP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida 1 (Carrera Cup) Sábado 13h25 Canal oficial da categoria no YouTube
Corrida 2 (Sprint Challenge) Domingo 09h45 Canal oficial da categoria no YouTube
Corrida 2 (Carrera Cup) Domingo 10h45 Canal oficial da categoria no YouTube

Horários da F4 Brasil em Interlagos:

F4 Brasil Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida 1 Sábado 10h10 Canal oficial da categoria no YouTube
Corrida 2 Sábado 16h40 Canal oficial da categoria no YouTube
Corrida 3 Domingo 08h50 Canal oficial da categoria no YouTube

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

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