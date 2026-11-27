A Fórmula 1 segue na metade da última rodada tripla de 2026, com o GP do Catar. No sábado (28), acontece a última sessão de treinos livres e a classificação que define o grid da penúltima prova do ano.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Losail? O Motorsport.com te mostra:

O terceiro treino livre acontece às 10h30 do horário de Brasília, 17h30 no Catar. Já a classificação é à 15h no fuso de Brasília, 21h no horário local.

De acordo com o weather.com, não há chances de chuva no TL3, com a temperatura variando entre 25°C e 26°C. Já durante a classificação, o tempo deve ficar na casa dos 24°C, também sem chance de chuva.

Confira a programação do GP do Catar de F1:

Em negrito e sublinhado, os horários do sábado:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 10h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 14h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 11h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 15h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Corrida Domingo 13h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 08h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 12h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 13h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 09h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

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