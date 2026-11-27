F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP do Catar
Principal categoria do automobilismo mundial segue na metade da última rodada tripla do calendário, em Losail
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images
A Fórmula 1 segue na metade da última rodada tripla de 2026, com o GP do Catar. No sábado (28), acontece a última sessão de treinos livres e a classificação que define o grid da penúltima prova do ano.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Losail? O Motorsport.com te mostra:
O terceiro treino livre acontece às 10h30 do horário de Brasília, 17h30 no Catar. Já a classificação é à 15h no fuso de Brasília, 21h no horário local.
De acordo com o weather.com, não há chances de chuva no TL3, com a temperatura variando entre 25°C e 26°C. Já durante a classificação, o tempo deve ficar na casa dos 24°C, também sem chance de chuva.
Confira a programação do GP do Catar de F1:
Em negrito e sublinhado, os horários do sábado:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|10h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|14h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|11h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|15h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Corrida
|Domingo
|13h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|08h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|12h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|13h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|09h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|16h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto
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