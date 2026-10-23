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Principal categoria do automobilismo mundial inicia rodada tripla no continente americano com a passagem por Austin

Redação Motorsport.com
Editado:
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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Neste sábado, a Fórmula 1 dá continuidade às atividades para o GP dos Estados Unidos, 18ª etapa da temporada 2026. A categoria inicia neste fim de semana a tradicional rodada tripla do continente americano.

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Austin no sábado de treino e classificação no Circuito das Américas? O Motorsport.com te mostra:

O terceiro treino livre acontece às 14h30, horário de Brasília, 12h30 locais. Já a segunda sessão começa às 16h no Texas, 18h aqui no Brasil.

Nesta janela, não há probabilidade de chuva e a máxima prevista para o dia é de 29°C, enquanto a mínima chega a 14°C. Os ventos são fracos e variáveis, permanecendo entre 3km/h e 7km/h. 

Confira a programação do GP dos EUA de F1: 

Em negrito, as sessões do sábado

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 3 Sábado 14h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 18h00

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
Corrida Domingo 17h00

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
       
F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida 2 (13 voltas ou 30min + 1 volta) Sábado 20h00 F1TV Pro
Corrida 3 (13 voltas ou 30min + 1 volta) Domingo 14h00 F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
Q4 Sábado Após a Classificação (AO VIVO)  
PÓDIO Domingo Após a Corrida (AO VIVO)  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00 (AO VIVO)  

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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