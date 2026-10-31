F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação para o GP do México
Principal categoria do automobilismo mundial entra na reta final da temporada 2026, com a segunda etapa da rodada tripla do continente americano
Woman in traditional dress and face paint
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
A Fórmula 1 segue acelerando e, neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo mundial segue em sua rodada tripla do continente americano, visando o Autódromo Hermanos Rodríguez para mais uma edição do GP do México.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas na Cidade do México nas sessões do segundo dia do fim de semana? O Motorsport.com te mostra:
O TL3 acontecerá às 14h30 no fuso de Brasília, 11h30 do horário local. Já a classificação será às 18h de Brasília, 15h em no México.
De acordo com o weather.com, o dia será ensolarado, com máxima de 25°C e mínima de 12°C, sendo que as menores temperaturas estão previstas para a noite. Os ventos serão de 3km/h a 6km/h.
Horários do GP do México de F1:
Em negrito, as sessões do sábado
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sábado
|14h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|18h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Corrida
|Domingo
|17h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação (AO VIVO)
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida (AO VIVO)
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00 (AO VIVO)
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