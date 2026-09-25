F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado do GP do Azerbaijão

A Fórmula 1 chegou a Baku para o GP do Azerbaijão e, este ano, conta com um planejamento diferente do fim de semana na capital azeri. Devido a um feriado local, a corrida será neste sábado (26), sem atividades planejadas para o domingo. A Fórmula 2, categoria de base da F1, também corre no Azerbaijão.

Confira a programação do GP do Azerbaijão de F1:

Em negrito, as sessões de sábado

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 05h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Quinta-feira 09h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 05h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 09h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Corrida Sábado 08h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 03h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação 1 Quinta-feira 07h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação 2 Quinta-feira 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Sprint Sexta-feira 01h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Principal 1 Sexta-feira 07h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Principal 2 Sábado 04h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário SEXTA-LIVRE Quinta-feira Após o TL2 Q4 Sexta-feira Após a Classificação PÓDIO Sábado Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Baku na quinta-feira de treinos? O Motorsport.com te mostra:

A corrida será às 8h de Brasília, 15h no horário local. De acordo com o weather.com, o dia na capital azeri será ensolarado, com temperatura máxima de 27°C e mínima de 20°C. Os ventos soprarão sentido norte, variando entre 15km/h e 30km/h.

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Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

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