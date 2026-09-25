Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Stock Car: Elias/Petecof lideram TL2 da etapa endurance em Brasília

Stock Car
Stock Car
Brasília - Endurance
Stock Car: Elias/Petecof lideram TL2 da etapa endurance em Brasília

Stock Light: Koenigkan e Di Mauro são os mais velozes da sexta-feira em Brasília

Stock Light
Stock Light
Stock Light: Koenigkan e Di Mauro são os mais velozes da sexta-feira em Brasília

Fausto Arnaudo fecha primeiro dia da Fórmula 4 Brasil na liderança

F4 Brasil
F4 Brasil
Fausto Arnaudo fecha primeiro dia da Fórmula 4 Brasil na liderança

F1 - Ocon desabafa após eliminação no Q2 em Baku: "Não mereço toda esta m*rda"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1 - Ocon desabafa após eliminação no Q2 em Baku: "Não mereço toda esta m*rda"

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado do GP do Azerbaijão

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado do GP do Azerbaijão

Horner abre exceção para Ferrari em regra de retorno à F1: “É o sonho”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
Horner abre exceção para Ferrari em regra de retorno à F1: “É o sonho”

Stock Car: Casagrande/Robe lideram TL1 da Endurance de Brasília, à frente de Massa/Collet

Stock Car
Stock Car
Brasília - Endurance
Stock Car: Casagrande/Robe lideram TL1 da Endurance de Brasília, à frente de Massa/Collet

F1: Verstappen explica problema com motor em Baku e descarta punição no grid

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Verstappen explica problema com motor em Baku e descarta punição no grid
Fórmula 1 GP do Azerbaijão

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado do GP do Azerbaijão

Corrida em Baku será amanhã (26)

Redação Motorsport.com
Editado:
Qualifying sessions

Qualifying sessions

A Fórmula 1 chegou a Baku para o GP do Azerbaijão e, este ano, conta com um planejamento diferente do fim de semana na capital azeri. Devido a um feriado local, a corrida será neste sábado (26), sem atividades planejadas para o domingo. A Fórmula 2, categoria de base da F1, também corre no Azerbaijão. 

Leia também:

Confira a programação do GP do Azerbaijão de F1: 

Em negrito, as sessões de sábado

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Quinta-feira 05h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 2 Quinta-feira 09h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sexta-feira 05h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 09h00

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
Corrida Sábado 08h00

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Quinta-feira 03h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação 1 Quinta-feira 07h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação 2 Quinta-feira 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Sprint Sexta-feira 01h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Principal 1 Sexta-feira 07h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Principal 2 Sábado 04h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
SEXTA-LIVRE Quinta-feira Após o TL2  
Q4 Sexta-feira Após a Classificação  
PÓDIO Sábado Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Baku na quinta-feira de treinos? O Motorsport.com te mostra:

A corrida será às 8h de Brasília, 15h no horário local. De acordo com o weather.com, o dia na capital azeri será ensolarado, com temperatura máxima de 27°C e mínima de 20°C. Os ventos soprarão sentido norte, variando entre 15km/h e 30km/h. 

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Horner abre exceção para Ferrari em regra de retorno à F1: “É o sonho”
Próximo artigo F1 - Ocon desabafa após eliminação no Q2 em Baku: "Não mereço toda esta m*rda"
Mais de
Redação Motorsport.com

F1: Sainz e Pérez são punidos para o grid no GP do Azerbaijão

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Sainz e Pérez são punidos para o grid no GP do Azerbaijão

F1: McLaren mantém "porta escancarada" para Verstappen, afirma Brown

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: McLaren mantém "porta escancarada" para Verstappen, afirma Brown

Q4 AO VIVO: Acompanhe debate sobre classificação do GP do Azerbaijão de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
Q4 AO VIVO: Acompanhe debate sobre classificação do GP do Azerbaijão de F1

Últimas notícias

Stock Car: Elias/Petecof lideram TL2 da etapa endurance em Brasília

Stock Car
STCK Stock Car
Brasília - Endurance
Stock Car: Elias/Petecof lideram TL2 da etapa endurance em Brasília

Stock Light: Koenigkan e Di Mauro são os mais velozes da sexta-feira em Brasília

Stock Light
SLig Stock Light
Stock Light: Koenigkan e Di Mauro são os mais velozes da sexta-feira em Brasília

Fausto Arnaudo fecha primeiro dia da Fórmula 4 Brasil na liderança

F4 Brasil
F4Br F4 Brasil
Fausto Arnaudo fecha primeiro dia da Fórmula 4 Brasil na liderança

F1 - Ocon desabafa após eliminação no Q2 em Baku: "Não mereço toda esta m*rda"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1 - Ocon desabafa após eliminação no Q2 em Baku: "Não mereço toda esta m*rda"