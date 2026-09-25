F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado do GP do Azerbaijão
Corrida em Baku será amanhã (26)
Qualifying sessions
A Fórmula 1 chegou a Baku para o GP do Azerbaijão e, este ano, conta com um planejamento diferente do fim de semana na capital azeri. Devido a um feriado local, a corrida será neste sábado (26), sem atividades planejadas para o domingo. A Fórmula 2, categoria de base da F1, também corre no Azerbaijão.
Confira a programação do GP do Azerbaijão de F1:
Em negrito, as sessões de sábado
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|05h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Quinta-feira
|09h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|05h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|09h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Corrida
|Sábado
|08h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Quinta-feira
|03h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação 1
|Quinta-feira
|07h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação 2
|Quinta-feira
|07h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sexta-feira
|01h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Principal 1
|Sexta-feira
|07h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Principal 2
|Sábado
|04h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|SEXTA-LIVRE
|Quinta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sexta-feira
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Sábado
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Baku na quinta-feira de treinos? O Motorsport.com te mostra:
A corrida será às 8h de Brasília, 15h no horário local. De acordo com o weather.com, o dia na capital azeri será ensolarado, com temperatura máxima de 27°C e mínima de 20°C. Os ventos soprarão sentido norte, variando entre 15km/h e 30km/h.
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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