F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao TL3 e classificação do GP de Las Vegas
Temperaturas se mantêm bem baixa no traçado norte-americano
Neste fim de semana, o brilho de Las Vegas terá um significado diferente, isso porque recebe a 22ª corrida da Fórmula 1. A corrida noturna abre a última rodada tripla antes do fim da temporada.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas na cidade do estado de Nevada nas sessões de pista desta sexta-feira e sábado, segundo dia de atividades de pista do GP de Las Vegas? O Motorsport.com te mostra:
O treino livre 3 é no fim da sexta-feira às 21h30 de Brasília, 16h30 de Vegas. Já a classificação acontece na madrugada de sábado, à 1h de Brasília, 20h no horário local estadunidense.
Enquanto os carros estiverem na pista, a previsão é de que a temperatura máxima seja de 13°, com mínima de 9°. Nesse período, a chance de chuva é de apenas 5%, com ventos podendo chegar a 5 km/h.
Confira a programação do GP de Las Vegas de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|21h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|01h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|21h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|01h00
|Band / Bandsports / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|01h00
|Band / F1TV Pro
|F1 Academy
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Quinta-feira
|23h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|02h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 1
|Sexta-feira
|23h15
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 2
|Sábado
|21h20
|Bandsports / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|06h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
