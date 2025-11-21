Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"

Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"
Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos
Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"

Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"
Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos

Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos
AO VIVO: Assista à corrida 1 da Porsche Sprint Trophy em Interlagos

AO VIVO: Assista à corrida 1 da Porsche Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
AO VIVO: Assista à corrida 1 da Porsche Sprint Trophy em Interlagos
NASCAR Brasil: Jorge Martelli vive noite de gala no NASCAR Awards

NASCAR Brasil: Jorge Martelli vive noite de gala no NASCAR Awards

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Jorge Martelli vive noite de gala no NASCAR Awards
Porsche Cup: Pedro Villela faz as duas poles da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup: Pedro Villela faz as duas poles da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Pedro Villela faz as duas poles da Sprint Trophy em Interlagos
AO VIVO: Assista à classificação para os 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

AO VIVO: Assista à classificação para os 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
AO VIVO: Assista à classificação para os 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao TL3 e classificação do GP de Las Vegas

Temperaturas se mantêm bem baixa no traçado norte-americano

Redação Motorsport.com
Editado:

Neste fim de semana, o brilho de Las Vegas terá um significado diferente, isso porque recebe a 22ª corrida da Fórmula 1. A corrida noturna abre a última rodada tripla antes do fim da temporada.

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na cidade do estado de Nevada nas sessões de pista desta sexta-feira e sábado, segundo dia de atividades de pista do GP de Las Vegas? O Motorsport.com te mostra:

O treino livre 3 é no fim da sexta-feira às 21h30 de Brasília, 16h30 de Vegas. Já a classificação acontece na madrugada de sábado, à 1h de Brasília, 20h no horário local estadunidense.

Enquanto os carros estiverem na pista, a previsão é de que a temperatura máxima seja de 13°, com mínima de 9°. Nesse período, a chance de chuva é de apenas 5%, com ventos podendo chegar a 5 km/h.

Confira a programação do GP de Las Vegas de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Quinta-feira 21h30 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 01h00 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sexta-feira 21h30 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sábado 01h00 Band / Bandsports / F1TV Pro
Corrida Domingo 01h00 Band / F1TV Pro
       
F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Quinta-feira 23h00 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 02h30 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 1 Sexta-feira 23h15 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 2 Sábado 21h20 Bandsports / F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 06h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Piastri faz diagnóstico enfático sobre primeiro dia em Vegas
Próximo artigo F1: Red Bull explorou 'ponto fraco' em diretrizes da FIA para trocar motor de Verstappen; entenda

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
VÍDEO F1: Sainz se esquiva de pergunta sobre polêmica da Ferrari com meme de personagem dos Muppets

VÍDEO F1: Sainz se esquiva de pergunta sobre polêmica da Ferrari com meme de personagem dos Muppets

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
VÍDEO F1: Sainz se esquiva de pergunta sobre polêmica da Ferrari com meme de personagem dos Muppets
F1: Leclerc esclarece incidente no fim do TL2 e projeta briga "acirrada" pela pole

F1: Leclerc esclarece incidente no fim do TL2 e projeta briga "acirrada" pela pole

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Leclerc esclarece incidente no fim do TL2 e projeta briga "acirrada" pela pole
F1: Leclerc lidera primeiro treino para GP de Las Vegas; Bortoleto é 19º

F1: Leclerc lidera primeiro treino para GP de Las Vegas; Bortoleto é 19º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Leclerc lidera primeiro treino para GP de Las Vegas; Bortoleto é 19º

Últimas notícias

Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"

Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"
Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos
Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"

Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"
Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos

Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros