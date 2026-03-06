F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao TL3 e quali do GP da Austrália na madrugada de sexta para sábado
Motorsport.com faz a cobertura completa da 1ª etapa via site e canal de YouTube; GP marca início do novo regulamento e do retorno da Globo às transmissões
Neste fim de semana, a Fórmula 1 inicia uma nova era , com o GP da Austrália marcando o ponto de partida do novo regulamento técnico da categoria. O famoso circuito do Albert Park dá o pontapé inicial das 24 etapas da temporada 2026.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas na cidade australiana nas sessões de pista na noite de sexta e madrugada de sábado(horário do Brasil), segundo dia de atividades de pista do GP da Austrália? O Motorsport.com te mostra:
O treino livre 3 é na sexta-feira às 22h30 de Brasília, 12h30 de Melbourne. A classificação é na madrugada de quinta para sexta-feira, 02h de Brasília e 16h na Austrália. No período entre as sessões, probabilidade máxima de chuva de 20%, temperaturas médias de 19ºC e ventos de no máximo 24 km/h.
A Fórmula 2 realiza nesta madrugada, à 00h10, horário de Brasília, a corrida sprint da Austrália. Com a inversão dos dez primeiros colocados da classificação, Tasanapol Inthraphuvasak larga da pole, com Joshua Durkesen em segundo. Rafael Câmara, sexto no quali, sai em quinto, enquanto Emmo Fittipaldi será o 19º.
Mais cedo, às 21h15, é a vez da Fórmula 3 fazer sua sprint. Com a inversão de 12 carros, Bruno del Pino larga na pole, com Enzo Deligny em segundo. Pedro Clerot e Fefo Barrichello ficaram fora do top 12, largando, respectivamente, em 19º e 30º nas duas provas.
Confira a programação do GP da Austrália de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|22h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|02h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|01h00
|Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida 1
|Sábado
|00h10
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida 2
|Sábado
|21h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida 1
|Sexta-feira
|21h15
|F1TV Pro
|Corrida 2
|Sábado
|18h50
|F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália
F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários