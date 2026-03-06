Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao TL3 e quali do GP da Austrália na madrugada de sexta para sábado

Motorsport.com faz a cobertura completa da 1ª etapa via site e canal de YouTube; GP marca início do novo regulamento e do retorno da Globo às transmissões

Redação Motorsport.com
Editado:
Alexander Albon, Williams

Neste fim de semana, a Fórmula 1 inicia uma nova era , com o GP da Austrália marcando o ponto de partida do novo regulamento técnico da categoria. O famoso circuito do Albert Park dá o pontapé inicial das 24 etapas da temporada 2026.

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na cidade australiana nas sessões de pista na noite de sexta e madrugada de sábado(horário do Brasil), segundo dia de atividades de pista do GP da Austrália? O Motorsport.com te mostra:

O treino livre 3 é na sexta-feira às 22h30 de Brasília, 12h30 de Melbourne. A classificação é na madrugada de quinta para sexta-feira, 02h de Brasília e 16h na Austrália. No período entre as sessões, probabilidade máxima de chuva de 20%, temperaturas médias de 19ºC e ventos de no máximo 24 km/h.

A Fórmula 2 realiza nesta madrugada, à 00h10, horário de Brasília, a corrida sprint da Austrália. Com a inversão dos dez primeiros colocados da classificação, Tasanapol Inthraphuvasak larga da pole, com Joshua Durkesen em segundo. Rafael Câmara, sexto no quali, sai em quinto, enquanto Emmo Fittipaldi será o 19º.

Mais cedo, às 21h15, é a vez da Fórmula 3 fazer sua sprint. Com a inversão de 12 carros, Bruno del Pino larga na pole, com Enzo Deligny em segundo. Pedro Clerot e Fefo Barrichello ficaram fora do top 12, largando, respectivamente, em 19º e 30º nas duas provas.

Confira a programação do GP da Austrália de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 3 Sexta-feira 22h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 02h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Domingo 01h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida 1 Sábado 00h10 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida 2 Sábado 21h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       
Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida 1 Sexta-feira 21h15 F1TV Pro
Corrida 2 Sábado 18h50 F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

