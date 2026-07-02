Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Sainz propõe punição para quem provocar bandeira amarela ou vermelha na classificação; pilotos opinam

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Sainz propõe punição para quem provocar bandeira amarela ou vermelha na classificação; pilotos opinam

F1: Hamilton deve ativar cláusula de renovação com a Ferrari antes de Monza

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Hamilton deve ativar cláusula de renovação com a Ferrari antes de Monza

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao treino e quali sprint do GP da Grã-Bretanha na sexta-feira

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao treino e quali sprint do GP da Grã-Bretanha na sexta-feira

Nasr mantém expectativa por vaga na Indy e 'cutuca' Penske por resposta

Indy
Mid-Ohio
Nasr mantém expectativa por vaga na Indy e 'cutuca' Penske por resposta

F1: Piastri quebra silêncio sobre rumores de Verstappen na McLaren

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Piastri quebra silêncio sobre rumores de Verstappen na McLaren

F1: Russell rebate percepção de pilotos sobre Silverstone e compartilha sonho inusitado de infância

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Russell rebate percepção de pilotos sobre Silverstone e compartilha sonho inusitado de infância

ENTREVISTA: Átila Abreu detalha saída de sua equipe da Stock, acusa categoria de quebrar contrato e fala sobre o futuro

Stock Car
ENTREVISTA: Átila Abreu detalha saída de sua equipe da Stock, acusa categoria de quebrar contrato e fala sobre o futuro

F1: Ferrari prevê dificuldades no GP da Grã-Bretanha

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Ferrari prevê dificuldades no GP da Grã-Bretanha
Fórmula 1 GP da Grã-Bretanha

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao treino e quali sprint do GP da Grã-Bretanha na sexta-feira

Com quatro categorias na pista, Brasil terá seis representantes em Silverstone: Bortoleto (F1), Câmara e Fittipaldi (F2), Clerot e Barrichello (F3) e Ferreira (F1 Academy)

Redação Motorsport.com
Publicado:
Lando Norris, McLaren

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

A Fórmula 1 continua em sua parte europeia da temporada e, neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo mundial visita um dos principais templos do esporte, Silverstone, para mais uma edição do GP da Grã-Bretanha. Na sexta-feira (03) já começam as atividades de pista tanto na F1 quanto nas categorias de formação: Fórmula 2, Fórmula 3 e F1 Academy.

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Silverstone nas sessões de abertura do GP da Grã-Bretanha? O Motorsport.com te mostra:

O treino livre único acontece às 08h30 de sexta-feira, no fuso horário de Brasília, 12h30 local, com os tradicionais 60 minutos de duração. Já a classificação para a corrida sprint acontece mais tarde, às 12h30 de Brasília e 16h30 da Inglaterra.

No período entre as sessões, não há probabilidade de chuva, temperaturas variando entre 21 e 24ºC e ventos de no máximo 15 km/h.

Veja os horários do GP da Grã-Bretanha de F1:

Em negrito, as sessões de sexta-feira:

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 08h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sprint Sexta-feira 12h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Sprint Sábado 08h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 12h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Domingo 11h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 06h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 10h55 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Sprint Sábado 09h45 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Principal Domingo 07h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       
Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 04h50 F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 10h00 F1TV Pro
Corrida Sprint Sábado 05h35 F1TV Pro
Corrida Principal Domingo 04h25 F1TV Pro
       
F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 03h45 F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 14h00 F1TV Pro
Corrida 1 (Grid Invertido - 13 voltas ou 30min + 1 volta) Sábado 14h05 F1TV Pro
Corrida 2 (13 voltas ou 30min + 1 volta) Domingo 06h00 F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o Quali Sprint  
PÓDIO SPRINT Sábado Após a Sprint  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Piastri quebra silêncio sobre rumores de Verstappen na McLaren
Próximo artigo F1: Hamilton deve ativar cláusula de renovação com a Ferrari antes de Monza

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

Após Scuderia Bandeiras deixar a Stock Car, equipes emitem nota conjunta em apoio à categoria

Stock Car
Stock Car
Após Scuderia Bandeiras deixar a Stock Car, equipes emitem nota conjunta em apoio à categoria

Stock Car se pronuncia após saída da Bandeiras do grid

Stock Car
Stock Car
Stock Car se pronuncia após saída da Bandeiras do grid

F1: Wolff reage aos novos rumores sobre ida de Verstappen para Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Wolff reage aos novos rumores sobre ida de Verstappen para Mercedes

Últimas notícias

F1: Sainz propõe punição para quem provocar bandeira amarela ou vermelha na classificação; pilotos opinam

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Sainz propõe punição para quem provocar bandeira amarela ou vermelha na classificação; pilotos opinam

F1: Hamilton deve ativar cláusula de renovação com a Ferrari antes de Monza

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Hamilton deve ativar cláusula de renovação com a Ferrari antes de Monza

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao treino e quali sprint do GP da Grã-Bretanha na sexta-feira

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao treino e quali sprint do GP da Grã-Bretanha na sexta-feira

Nasr mantém expectativa por vaga na Indy e 'cutuca' Penske por resposta

Indy
Mid-Ohio
Nasr mantém expectativa por vaga na Indy e 'cutuca' Penske por resposta