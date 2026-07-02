A Fórmula 1 continua em sua parte europeia da temporada e, neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo mundial visita um dos principais templos do esporte, Silverstone, para mais uma edição do GP da Grã-Bretanha. Na sexta-feira (03) já começam as atividades de pista tanto na F1 quanto nas categorias de formação: Fórmula 2, Fórmula 3 e F1 Academy.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Silverstone nas sessões de abertura do GP da Grã-Bretanha? O Motorsport.com te mostra:

O treino livre único acontece às 08h30 de sexta-feira, no fuso horário de Brasília, 12h30 local, com os tradicionais 60 minutos de duração. Já a classificação para a corrida sprint acontece mais tarde, às 12h30 de Brasília e 16h30 da Inglaterra.

No período entre as sessões, não há probabilidade de chuva, temperaturas variando entre 21 e 24ºC e ventos de no máximo 15 km/h.

Veja os horários do GP da Grã-Bretanha de F1:

Em negrito, as sessões de sexta-feira:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 08h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sprint Sexta-feira 12h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 08h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 12h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Domingo 11h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h55 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 09h45 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Principal Domingo 07h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h50 F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h00 F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 05h35 F1TV Pro Corrida Principal Domingo 04h25 F1TV Pro F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 03h45 F1TV Pro Classificação Sexta-feira 14h00 F1TV Pro Corrida 1 (Grid Invertido - 13 voltas ou 30min + 1 volta) Sábado 14h05 F1TV Pro Corrida 2 (13 voltas ou 30min + 1 volta) Domingo 06h00 F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o Quali Sprint PÓDIO SPRINT Sábado Após a Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

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