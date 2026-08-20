F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao treino e quali sprint do GP da Holanda na sexta
Principal categoria do automobilismo mundial retoma atividades neste fim de semana após pausa de meio de ano
A Fórmula 1 está de volta, e a principal categoria do automobilismo mundial inicia a segunda parte da temporada 2026 neste fim de semana com a última edição do GP da Holanda, em Zandvoort.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Zandvoort nas sessões de abertura do GP da Holanda? O Motorsport.com te mostra:
O treino livre único acontece às 07h30 de sexta-feira, no fuso horário de Brasília, 12h30 local, com os tradicionais 60 minutos de duração. Já a classificação para a corrida sprint acontece mais tarde, às 11h30 de Brasília e 16h30 da Holanda.
No período entre as sessões, há uma possibilidade de 40% de chuva, com umidade na casa de 75%, temperaturas variando entre 16 e 19ºC e ventos de no máximo 18 km/h.
Confira a programação do GP da Holanda de F1:
Em negrito, as sessões da sexta-feira
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|07h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação Sprint
|Sexta-feira
|11h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|07h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|11h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|10h00
|Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|F1 Academy
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|09h00
|F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|04h20
|F1TV Pro
|Corrida 1 (Grid Invertido - 17 voltas ou 30min + 1 volta)
|Sábado
|09h35
|F1TV Pro
|Corrida 2 (17 voltas ou 30min + 1 volta)
|Domingo
|05h30
|F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o Quali Sprint
|PÓDIO SPRINT
|Sábado
|Após a Sprint
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
AULA de HELINHO: Tetra da Indy500, RIVALIDADES, o FLERTE com a F1 via Toyota, BORTOLETO e MUITO MAIS
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