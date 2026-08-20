A Fórmula 1 está de volta, e a principal categoria do automobilismo mundial inicia a segunda parte da temporada 2026 neste fim de semana com a última edição do GP da Holanda, em Zandvoort.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Zandvoort nas sessões de abertura do GP da Holanda? O Motorsport.com te mostra:

O treino livre único acontece às 07h30 de sexta-feira, no fuso horário de Brasília, 12h30 local, com os tradicionais 60 minutos de duração. Já a classificação para a corrida sprint acontece mais tarde, às 11h30 de Brasília e 16h30 da Holanda.

No período entre as sessões, há uma possibilidade de 40% de chuva, com umidade na casa de 75%, temperaturas variando entre 16 e 19ºC e ventos de no máximo 18 km/h.

Confira a programação do GP da Holanda de F1:

Em negrito, as sessões da sexta-feira

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sprint Sexta-feira 11h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 07h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 09h00 F1TV Pro Classificação Sábado 04h20 F1TV Pro Corrida 1 (Grid Invertido - 17 voltas ou 30min + 1 volta) Sábado 09h35 F1TV Pro Corrida 2 (17 voltas ou 30min + 1 volta) Domingo 05h30 F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o Quali Sprint PÓDIO SPRINT Sábado Após a Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

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