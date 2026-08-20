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Principal categoria do automobilismo mundial retoma atividades neste fim de semana após pausa de meio de ano

Redação Motorsport.com
Editado:

A Fórmula 1 está de volta, e a principal categoria do automobilismo mundial inicia a segunda parte da temporada 2026 neste fim de semana com a última edição do GP da Holanda, em Zandvoort.

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Zandvoort nas sessões de abertura do GP da Holanda? O Motorsport.com te mostra:

O treino livre único acontece às 07h30 de sexta-feira, no fuso horário de Brasília, 12h30 local, com os tradicionais 60 minutos de duração. Já a classificação para a corrida sprint acontece mais tarde, às 11h30 de Brasília e 16h30 da Holanda.

No período entre as sessões, há uma possibilidade de 40% de chuva, com umidade na casa de 75%, temperaturas variando entre 16 e 19ºC e ventos de no máximo 18 km/h.

Confira a programação do GP da Holanda de F1: 

Em negrito, as sessões da sexta-feira

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sprint Sexta-feira 11h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Sprint Sábado 07h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 11h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Domingo 10h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       
F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 09h00 F1TV Pro
Classificação Sábado 04h20 F1TV Pro
Corrida 1 (Grid Invertido - 17 voltas ou 30min + 1 volta) Sábado 09h35 F1TV Pro
Corrida 2 (17 voltas ou 30min + 1 volta) Domingo 05h30 F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o Quali Sprint  
PÓDIO SPRINT Sábado Após a Sprint  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

AULA de HELINHO: Tetra da Indy500, RIVALIDADES, o FLERTE com a F1 via Toyota, BORTOLETO e MUITO MAIS

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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