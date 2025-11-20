F1: Horários, previsão do tempo e como assistir aos treinos livres de quinta e sexta-feira no GP de Las Vegas
Motorsport.com faz a cobertura completa da 22ª etapa da categoria máxima do automobilismo mundial, via site e canal de YouTube; saiba mais informações
Neste fim de semana, a Fórmula 1 volta à América do Norte para o GP de Las Vegas, no circuito de rua da icônica cidade turística dos Estados Unidos. É a 22ª de 24 etapas da temporada 2025 da categoria máxima.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas na cidade do estado de Nevada nas sessões de pista desta quinta-feira, primeiro dia de atividades de pista do GP de Las Vegas? O Motorsport.com te mostra:
O treino livre 1 é na quinta-feira às 21h30 de Brasília, 16h30 de Vegas. O treino livre 2 é na madrugada de quinta para sexta-feira, 1h de Brasília e 20h da quinta-feira de Vegas. No período entre as sessões, probabilidade máxima de chuva de 25%, temperaturas de até 14ºC e ventos de no máximo 8 km/h.
Confira a programação do GP de Las Vegas de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|21h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|01h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|21h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|01h00
|Band / Bandsports / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|01h00
|Band / F1TV Pro
|F1 Academy
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Quinta-feira
|23h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|02h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 1
|Sexta-feira
|23h15
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 2
|Sábado
|21h20
|Bandsports / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|06h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
- Spotify
- Deezer
- Amazon Music
- Apple Podcasts
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários