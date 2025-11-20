Neste fim de semana, a Fórmula 1 volta à América do Norte para o GP de Las Vegas, no circuito de rua da icônica cidade turística dos Estados Unidos. É a 22ª de 24 etapas da temporada 2025 da categoria máxima.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na cidade do estado de Nevada nas sessões de pista desta quinta-feira, primeiro dia de atividades de pista do GP de Las Vegas? O Motorsport.com te mostra:

O treino livre 1 é na quinta-feira às 21h30 de Brasília, 16h30 de Vegas. O treino livre 2 é na madrugada de quinta para sexta-feira, 1h de Brasília e 20h da quinta-feira de Vegas. No período entre as sessões, probabilidade máxima de chuva de 25%, temperaturas de até 14ºC e ventos de no máximo 8 km/h.

Confira a programação do GP de Las Vegas de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 21h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 01h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 21h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 01h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 01h00 Band / F1TV Pro F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 23h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 02h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sexta-feira 23h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Sábado 21h20 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 06h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

