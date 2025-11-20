Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos

Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos

Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos
Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie

Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie

Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie
Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos

Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?

Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?

WEC
WEC
Bahrein
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir aos treinos livres de quinta e sexta-feira no GP de Las Vegas

Motorsport.com faz a cobertura completa da 22ª etapa da categoria máxima do automobilismo mundial, via site e canal de YouTube; saiba mais informações

Redação Motorsport.com
Editado:

Neste fim de semana, a Fórmula 1 volta à América do Norte para o GP de Las Vegas, no circuito de rua da icônica cidade turística dos Estados Unidos. É a 22ª de 24 etapas da temporada 2025 da categoria máxima.

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na cidade do estado de Nevada nas sessões de pista desta quinta-feira, primeiro dia de atividades de pista do GP de Las Vegas? O Motorsport.com te mostra:

O treino livre 1 é na quinta-feira às 21h30 de Brasília, 16h30 de Vegas. O treino livre 2 é na madrugada de quinta para sexta-feira, 1h de Brasília e 20h da quinta-feira de Vegas. No período entre as sessões, probabilidade máxima de chuva de 25%, temperaturas de até 14ºC e ventos de no máximo 8 km/h.

Confira a programação do GP de Las Vegas de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Quinta-feira 21h30 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 01h00 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sexta-feira 21h30 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sábado 01h00 Band / Bandsports / F1TV Pro
Corrida Domingo 01h00 Band / F1TV Pro
       
F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Quinta-feira 23h00 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 02h30 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 1 Sexta-feira 23h15 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 2 Sábado 21h20 Bandsports / F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 06h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

  • Spotify
  • Deezer 
  • Amazon Music
  • Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior A ambição de Verstappen relacionada à F1 que pode fazê-lo mudar de casa
Próximo artigo F1 - Ação de Massa sobre título de 2008 é acolhida e segue para julgamento; FIA rebate

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
Chefes de equipe entram em "duelo técnico" na disputa pelo título overall da NASCAR Brasil

Chefes de equipe entram em "duelo técnico" na disputa pelo título overall da NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
Chefes de equipe entram em "duelo técnico" na disputa pelo título overall da NASCAR Brasil
F1: Marko compara Hadjar a lendas como Senna e Schumacher

F1: Marko compara Hadjar a lendas como Senna e Schumacher

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Marko compara Hadjar a lendas como Senna e Schumacher
F1 - Ação de Massa sobre título de 2008 é acolhida e segue para julgamento; FIA rebate

F1 - Ação de Massa sobre título de 2008 é acolhida e segue para julgamento; FIA rebate

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Ação de Massa sobre título de 2008 é acolhida e segue para julgamento; FIA rebate

Últimas notícias

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos

Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros