As sessões de pista no GP do Japão de Fórmula 1 retornam na noite de sexta-feira (27) e na madrugada de sábado (28), com o último treino livre e a classificação para definir o grid de largada na corrida de domingo em Suzuka.

Enquanto George Russell, da Mercedes,foi o mais rápido do TL1 ao cravar 1min31s666, seguido do companheiro de equipe Kimi Antonelli, no TL2 foi a vez de Oscar Piastri, da McLaren liderar, marcando 1min30s133. Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, foi o 11° e 16° no primeiro e no segundo treino livre, respectivamente.

As temperaturas na região do Circuito de Suzuka seguem amenas em todo o final de semana, inclusive durante o TL3 e o treino classificatório.

No TL3, que começa 23h30 no fuso horário de Brasília, a previsão do tempo é de 17°C, com céu limpo e nenhuma chance de chuva e com ventos sudeste (SE) de até 6km/h.

Já no treino classificatório, às 3h no horário da capital brasileira, a temperatura aumenta para 18°C, mas com céu nublado e também sem chance de chuva. Ventos sul-sudeste (SSE) podem chegar até 9 km/h

Enquanto o terceiro e último treino livre seguem com transmissão apenas pelo canal por assinatura SporTV e os streamings Globoplay e F1TV, a classificação será exibida pela TV Globo.

Confira a programação do GP do Japão de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 23h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 03h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 23h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 03h00 TV Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Domingo 02h00 TV Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 06h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

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