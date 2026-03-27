F1: Horários, previsão do tempo e como assistir classificação para GP do Japão na madrugada de sexta para sábado
Suzuka recebe a terceira etapa da temporada 2026 da principal categoria do automobilismo mundial
As sessões de pista no GP do Japão de Fórmula 1 retornam na noite de sexta-feira (27) e na madrugada de sábado (28), com o último treino livre e a classificação para definir o grid de largada na corrida de domingo em Suzuka.
Enquanto George Russell, da Mercedes,foi o mais rápido do TL1 ao cravar 1min31s666, seguido do companheiro de equipe Kimi Antonelli, no TL2 foi a vez de Oscar Piastri, da McLaren liderar, marcando 1min30s133. Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, foi o 11° e 16° no primeiro e no segundo treino livre, respectivamente.
As temperaturas na região do Circuito de Suzuka seguem amenas em todo o final de semana, inclusive durante o TL3 e o treino classificatório.
No TL3, que começa 23h30 no fuso horário de Brasília, a previsão do tempo é de 17°C, com céu limpo e nenhuma chance de chuva e com ventos sudeste (SE) de até 6km/h.
Já no treino classificatório, às 3h no horário da capital brasileira, a temperatura aumenta para 18°C, mas com céu nublado e também sem chance de chuva. Ventos sul-sudeste (SSE) podem chegar até 9 km/h
Enquanto o terceiro e último treino livre seguem com transmissão apenas pelo canal por assinatura SporTV e os streamings Globoplay e F1TV, a classificação será exibida pela TV Globo.
Confira a programação do GP do Japão de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|23h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|03h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|23h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|03h00
|TV Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|02h00
|TV Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|06h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais
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