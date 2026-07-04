A Fórmula 1 continua em sua parte europeia da temporada e, neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo mundial visita um dos principais templos do esporte, Silverstone, para mais uma edição do GP da Grã-Bretanha. No domingo (05) as principais corridas da etapa inglesa acontecem tanto na F1 quanto nas categorias de formação: Fórmula 2, Fórmula 3 e F1 Academy.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Silverstone no domingo do GP da Grã-Bretanha? O Motorsport.com te mostra:

A corrida de domingo da etapa britânica acontece às 11h da manhã, no horário de Brasília.

No horário da prova (15h locais), não há probabilidade de chuva, mesmo com céu parcialmente nublado, temperaturas variando entre 25° e 26°C e ventos de no máximo 16km/h.

Veja os horários do GP da Grã-Bretanha de F1:

Em negrito, as sessões de domingo:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 08h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sprint Sexta-feira 12h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 08h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 12h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Domingo 11h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h55 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 09h45 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Principal Domingo 07h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h50 F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h00 F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 05h35 F1TV Pro Corrida Principal Domingo 04h25 F1TV Pro F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 03h45 F1TV Pro Classificação Sexta-feira 14h00 F1TV Pro Corrida 1 (Grid Invertido - 13 voltas ou 30min + 1 volta) Sábado 14h05 F1TV Pro Corrida 2 (13 voltas ou 30min + 1 volta) Domingo 06h00 F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o Quali Sprint PÓDIO SPRINT Sábado Após a Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

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Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

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