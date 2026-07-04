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Com quatro categorias na pista, Brasil terá seis representantes em Silverstone: Bortoleto (F1), Câmara e Fittipaldi (F2), Clerot e Barrichello (F3) e Ferreira (F1 Academy)

Redação Motorsport.com
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

A Fórmula 1 continua em sua parte europeia da temporada e, neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo mundial visita um dos principais templos do esporte, Silverstone, para mais uma edição do GP da Grã-Bretanha. No domingo (05) as principais corridas da etapa inglesa acontecem tanto na F1 quanto nas categorias de formação: Fórmula 2, Fórmula 3 e F1 Academy.

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Silverstone no domingo do GP da Grã-Bretanha? O Motorsport.com te mostra:

A corrida de domingo da etapa britânica acontece às 11h da manhã, no horário de Brasília.

No horário da prova (15h locais), não há probabilidade de chuva, mesmo com céu parcialmente nublado, temperaturas variando entre 25° e 26°C e ventos de no máximo 16km/h.

Veja os horários do GP da Grã-Bretanha de F1:

Em negrito, as sessões de domingo:

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 08h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sprint Sexta-feira 12h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Sprint Sábado 08h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 12h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Domingo 11h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 06h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 10h55 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Sprint Sábado 09h45 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Principal Domingo 07h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       
Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 04h50 F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 10h00 F1TV Pro
Corrida Sprint Sábado 05h35 F1TV Pro
Corrida Principal Domingo 04h25 F1TV Pro
       
F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 03h45 F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 14h00 F1TV Pro
Corrida 1 (Grid Invertido - 13 voltas ou 30min + 1 volta) Sábado 14h05 F1TV Pro
Corrida 2 (13 voltas ou 30min + 1 volta) Domingo 06h00 F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o Quali Sprint  
PÓDIO SPRINT Sábado Após a Sprint  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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