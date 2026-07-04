F1: Horários, previsão do tempo e como assistir GP da Grã-Bretanha no domingo
Com quatro categorias na pista, Brasil terá seis representantes em Silverstone: Bortoleto (F1), Câmara e Fittipaldi (F2), Clerot e Barrichello (F3) e Ferreira (F1 Academy)
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
A Fórmula 1 continua em sua parte europeia da temporada e, neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo mundial visita um dos principais templos do esporte, Silverstone, para mais uma edição do GP da Grã-Bretanha. No domingo (05) as principais corridas da etapa inglesa acontecem tanto na F1 quanto nas categorias de formação: Fórmula 2, Fórmula 3 e F1 Academy.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Silverstone no domingo do GP da Grã-Bretanha? O Motorsport.com te mostra:
A corrida de domingo da etapa britânica acontece às 11h da manhã, no horário de Brasília.
No horário da prova (15h locais), não há probabilidade de chuva, mesmo com céu parcialmente nublado, temperaturas variando entre 25° e 26°C e ventos de no máximo 16km/h.
Veja os horários do GP da Grã-Bretanha de F1:
Em negrito, as sessões de domingo:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|08h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação Sprint
|Sexta-feira
|12h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|08h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|12h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|11h00
|Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|06h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|10h55
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|09h45
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Principal
|Domingo
|07h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|04h50
|F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|10h00
|F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|05h35
|F1TV Pro
|Corrida Principal
|Domingo
|04h25
|F1TV Pro
|F1 Academy
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|03h45
|F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|14h00
|F1TV Pro
|Corrida 1 (Grid Invertido - 13 voltas ou 30min + 1 volta)
|Sábado
|14h05
|F1TV Pro
|Corrida 2 (13 voltas ou 30min + 1 volta)
|Domingo
|06h00
|F1TV Pro
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RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
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