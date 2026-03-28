F1: Horários, previsão do tempo e como assistir GP do Japão na madrugada de sábado para domingo
Suzuka recebe a terceira etapa da temporada 2026 da principal categoria do automobilismo mundial
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
O GP do Japão de Fórmula 1 acontece na madrugada de domingo (29), com Kimi Antonelli garantindo a pole para a corrida no tradicional circuito de Suzuka.
O jovem italiano garantiu sua segunda posição de honra na carreira e vai largar ao lado do companheiro de equipe George Russell. Oscar Piastri e Charles Leclerc completam a segunda fila, enquanto Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, irá largar em 9º lugar.
As temperaturas na região do Circuito de Suzuka seguem amenas em todo o final de semana, inclusive durante a prova.
Na corrida, que começa às 2h de domingo (29) no fuso horário de Brasília, a previsão do tempo é de 19°C, com céu nublado mas com pouquíssima chance de chuva. Ventos sul-sudeste (SSE) podem chegar até 10 km/h.
Assim como na classificação, a transmissão do GP do Japão também acontecerá, além do SporTV, streamings (Globoplay e F1TV), na TV Globo.
Confira a programação do GP do Japão de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|23h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|03h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|23h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|03h00
|TV Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|02h00
|TV Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|06h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
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