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Suzuka recebe a terceira etapa da temporada 2026 da principal categoria do automobilismo mundial

Redação Motorsport.com
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

O GP do Japão de Fórmula 1 acontece na madrugada de domingo (29), com Kimi Antonelli garantindo a pole para a corrida no tradicional circuito de Suzuka.

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O jovem italiano garantiu sua segunda posição de honra na carreira e vai largar ao lado do companheiro de equipe George Russell. Oscar Piastri e Charles Leclerc completam a segunda fila, enquanto Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, irá largar em 9º lugar.

As temperaturas na região do Circuito de Suzuka seguem amenas em todo o final de semana, inclusive durante a prova.

Na corrida, que começa às 2h de domingo (29) no fuso horário de Brasília, a previsão do tempo é de 19°C, com céu nublado mas com pouquíssima chance de chuva. Ventos sul-sudeste (SSE) podem chegar até 10 km/h.

Assim como na classificação, a transmissão do GP do Japão também acontecerá, além do SporTV, streamings (Globoplay e F1TV), na TV Globo.

Confira a programação do GP do Japão de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Quinta-feira 23h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 03h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sexta-feira 23h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 03h00 TV Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Domingo 02h00 TV Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 06h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

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