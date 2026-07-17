F1: Horários, previsão do tempo e como assistir o sábado do GP da Bélgica

O GP da Bélgica neste fim de semana marca o penúltimo antes das férias da Fórmula 1 no meio da temporada. O sábado contará com mais um treino livre e a classificação para a corrida principal, que acontece no domingo.

Spa-Francorchamps será palco de mais disputas entre Andrea Kimi Antonelli e George Russell, que enfrentam a aproximação da Ferrari, com Lewis Hamilton e Charles Leclerc despontando como principais rivais pelo título.

Neste fim de semana, Gabriel Bortoleto chega embalado após conquistar pontos importantes em Silverstone e retorna ao traçado onde também pontuou em 2025.

Neste final de semana, diferente do último ano, a F1 não contará com uma corrida sprint em Spa, voltando ao formato normal com três treinos livres antes da classificação.

A McLaren se mostrou um pouco mais forte durante os treinos de sexta-feira, apesar de Lando Norris admitir que o caminho ainda não está fácil. Max Verstappen e a Red Bull, por sua vez, enfrentam questões para resolver as reclamações sobre a troca de marcha no carro do tetracampeão.

As sessões de sábado da F1 serão transmitidas ao vivo pelo Sportv3, além da Globoplay e F1TV.

A temperatura deve variar entre 12 °C e 23°C ao longo do dia, com apenas 13% de probabilidade de chuva. A umidade deve alcançar os 67% e há previsão de poucas nuvens sobre o traçado.

Horários do GP da Bélgica

Em negrito e itálico os horários de sábado (18)

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h55 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 09h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Principal Domingo 05h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h55 F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h00 F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 05h00 F1TV Pro Corrida Principal Domingo 03h30 F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o Quali Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00