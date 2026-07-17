F1: Horários, previsão do tempo e como assistir o sábado do GP da Bélgica
Dia também terá a corrida sprint da Fórmula 2 e Fórmula 3
Foto de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images
O GP da Bélgica neste fim de semana marca o penúltimo antes das férias da Fórmula 1 no meio da temporada. O sábado contará com mais um treino livre e a classificação para a corrida principal, que acontece no domingo.
Spa-Francorchamps será palco de mais disputas entre Andrea Kimi Antonelli e George Russell, que enfrentam a aproximação da Ferrari, com Lewis Hamilton e Charles Leclerc despontando como principais rivais pelo título.
Neste fim de semana, Gabriel Bortoleto chega embalado após conquistar pontos importantes em Silverstone e retorna ao traçado onde também pontuou em 2025.
Neste final de semana, diferente do último ano, a F1 não contará com uma corrida sprint em Spa, voltando ao formato normal com três treinos livres antes da classificação.
A McLaren se mostrou um pouco mais forte durante os treinos de sexta-feira, apesar de Lando Norris admitir que o caminho ainda não está fácil. Max Verstappen e a Red Bull, por sua vez, enfrentam questões para resolver as reclamações sobre a troca de marcha no carro do tetracampeão.
As sessões de sábado da F1 serão transmitidas ao vivo pelo Sportv3, além da Globoplay e F1TV.
A temperatura deve variar entre 12 °C e 23°C ao longo do dia, com apenas 13% de probabilidade de chuva. A umidade deve alcançar os 67% e há previsão de poucas nuvens sobre o traçado.
Horários do GP da Bélgica
Em negrito e itálico os horários de sábado (18)
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|08h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|12h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|07h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|11h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|10h00
|Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|06h05
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|10h55
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|09h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Principal
|Domingo
|05h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|04h55
|F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|10h00
|F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|05h00
|F1TV Pro
|Corrida Principal
|Domingo
|03h30
|F1TV Pro
|
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|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|14h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o Quali Sprint
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
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