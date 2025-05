Neste fim de semana, a Fórmula 1 desembarca na Península Ibérica para o GP da Espanha, realizado no Circuito de Barcelona-Catalunha. É a nona das 24 etapas da temporada 2025 da elite do esporte a motor.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na pista de Montmeló neste sábado, com o TL3 e os treinos classificatórios do GP da Espanha de F1? O Motorsport.com checou via weather.com nesta sexta-feira.

O treino livre 3 é às 7h30 de Brasília, 12h30 de Barcelona. O segundo é ao 11h de Brasília, 16h da Catalunha. A previsão de chuva não passa de 0% nas duas sessões. Temperaturas máximas de 28ºC e ventos sul-sudeste de até 17 km/h. Veja programação do GP da Espanha e do Motorsport.com no YouTube:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro

Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h55 Bandsports / F1TV Pro Corrida sprint Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida principal Domingo 05h00 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h55 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida sprint Sábado 05h05 Bandsports / F1TV Pro Corrida principal Domingo 03h30 Bandsports / F1TV Pro

Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira A definir DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 15h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

