F1: Horários, previsão do tempo e como assistir sprint e quali do GP da China na madrugada de sexta para sábado
Principal categoria do automobilismo abre o calendário de corridas sprint em Xangai
Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images
A programação do GP da China de Fórmula 1 continua na madrugada de sexta-feira para sábado (14), com a primeira sprint da temporada 2026 e a classificação para a corrida principal em Xangai.
A corrida sprint terá George Russell, da Mercedes, na pole position, com o companheiro de equipe Kimi Antonelli completando a primeira fila na largada, seguido de Lando Norris e Lewis Hamilton. Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Audi, irá largar em 14º.
As temperaturas na região do Circuito Internacional de Xangai estão baixas em todo o final de semana, inclusive durante as duas sessões de sábado.
Na corrida sprint, que começa 0h no fuso horário de Brasília, a previsão do tempo é de 15°C, sem chances de chuva e com ventos Su-sudeste (SSE) de até 19 km/h.
Já na classificação para o GP da China, às 4h no horário da capital brasileira, a temperatura aumenta para 17°C, ainda com o céu ensolarado e sem chances de chuva. Ventos sudeste podem chegar até 22 km/h.
Além da F1, a categoria feminina F1 Academy também terá a primeira prova da temporada 2026, a partir das 2h45, de sábado (14), com a corrida 1 e transmissão apenas da F1TV Pro.
|DATA
|SESSÃO
|HORÁRIO (Brasília)
|HORÁRIO (Xangai)
|TRANSMISSÃO
|Sexta (13)
|Treino Livre
|00h30
|11h30
|SporTV3 / Globoplay / F1TV Pro
|Sexta (13)
|Classificação Sprint
|04h30
|15h30
|SporTV3 / Globoplay / F1TV Pro
|Sábado (14)
|Sprint
|00h
|11h
|SporTV3 / Globoplay / F1TV Pro
|Sábado (14)
|Classificação
|04h
|15h
|SporTV3 / Globoplay / F1TV Pro
|Domingo
|Corrida
|04h
|15h
|SporTV3 / Globoplay / F1TV Pro
Horários da F1 Academy
|F1 Academy
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Quinta-feira
|22h10
|F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|03h05
|F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|02h45
|F1TV Pro
|Corrida 2
|Sábado
|23h40
|F1TV Pro
Programas do Motorsport.com
|
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|DIA
|HORÁRIO
|SEXTA LIVRE
|Sexta
|Após a classificação da sprint
|PÓDIO SPRINT
|Sábado
|Após a sprint
|Q4
|Sábado
|Após a classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA
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