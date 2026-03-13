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Principal categoria do automobilismo abre o calendário de corridas sprint em Xangai

Redação Motorsport.com
Editado:
George Russell, Mercedes

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

A programação do GP da China de Fórmula 1 continua na madrugada de sexta-feira para sábado (14), com a primeira sprint da temporada 2026 e a classificação para a corrida principal em Xangai.

Leia também:

A corrida sprint terá George Russell, da Mercedes, na pole position, com o companheiro de equipe Kimi Antonelli completando a primeira fila na largada, seguido de Lando Norris e Lewis Hamilton. Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Audi, irá largar em 14º.

As temperaturas na região do Circuito Internacional de Xangai estão baixas em todo o final de semana,  inclusive durante as duas sessões de sábado.

Na corrida sprint, que começa 0h no fuso horário de Brasília, a previsão do tempo é de 15°C, sem chances de chuva e com ventos Su-sudeste (SSE) de até 19 km/h.

Já na classificação para o GP da China, às 4h no horário da capital brasileira, a temperatura aumenta para 17°C, ainda com o céu ensolarado e sem chances de chuva. Ventos sudeste podem chegar até 22 km/h.

Além da F1, a categoria feminina F1 Academy também terá a primeira prova da temporada 2026, a partir das 2h45, de sábado (14), com a corrida 1 e transmissão apenas da F1TV Pro.

DATA SESSÃO HORÁRIO (Brasília) HORÁRIO (Xangai) TRANSMISSÃO
Sexta (13) Treino Livre 00h30 11h30 SporTV3 / Globoplay / F1TV Pro
Sexta (13) Classificação Sprint 04h30 15h30 SporTV3 / Globoplay / F1TV Pro
Sábado (14) Sprint 00h 11h SporTV3 / Globoplay / F1TV Pro
Sábado (14) Classificação 04h 15h SporTV3 / Globoplay / F1TV Pro
Domingo Corrida 04h 15h SporTV3 / Globoplay / F1TV Pro

Horários da F1 Academy

F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Quinta-feira 22h10 F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 03h05 F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 02h45 F1TV Pro
Corrida 2 Sábado 23h40 F1TV Pro

Programas do Motorsport.com

Programas no YouTube do Motorsport.com

 DIA HORÁRIO
SEXTA LIVRE Sexta Após a classificação da sprint
PÓDIO SPRINT Sábado Após a sprint
Q4 Sábado Após a classificação
PÓDIO Domingo Após a Corrida
RETA FINAL Segunda-feira 19h00

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

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