As atividades de pista no GP do Japão de Fórmula 1 já começam na noite de quinta-feira (26) e na madrugada de sexta (27), com as duas primeiras sessões de treinos livres na pista de Suzuka.

A Mercedes, de Kimi Antonelli e George Russell, chega ao autódromo japonês como a grande favorita da temporada depois de vencer as três primeiras corridas da temporada 2026 (dois GPs e uma sprint) e ter desempenho acima dos rivais, especialmente nos treinos classificatórios. No entanto, a Ferrari, com Charles Leclerc e Lewis Hamilton, segue como a principal ameaça para a escuderias das 'Flechas de Prata'.

As temperaturas na região do Circuito de Suzuka serão amenas em todo o final de semana, inclusive durante as duas primeiras sessões de treinos livres.

No TL1, que começa 23h30 no fuso horário de Brasília, a previsão do tempo é de 16°C, com pouquíssima chance de chuva e com ventos Sudeste (SE) de até 6 km/h.

Já no TL2, às 3h no horário da capital brasileira, a temperatura aumenta para 18°C, mas com céu nublado e também com pouquíssima chance de chuva. Ventos sul (S) podem chegar até 10 km/h.

Confira a programação do GP do Japão de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 23h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 03h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 23h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 03h00 TV Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Domingo 02h00 TV Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 06h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

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