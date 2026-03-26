F1: Horários, previsão do tempo e como assistir treinos do GP do Japão na madrugada de quinta para sexta-feira
Suzuka recebe a terceira etapa da temporada 2026 da principal categoria do automobilismo mundial
As atividades de pista no GP do Japão de Fórmula 1 já começam na noite de quinta-feira (26) e na madrugada de sexta (27), com as duas primeiras sessões de treinos livres na pista de Suzuka.
A Mercedes, de Kimi Antonelli e George Russell, chega ao autódromo japonês como a grande favorita da temporada depois de vencer as três primeiras corridas da temporada 2026 (dois GPs e uma sprint) e ter desempenho acima dos rivais, especialmente nos treinos classificatórios. No entanto, a Ferrari, com Charles Leclerc e Lewis Hamilton, segue como a principal ameaça para a escuderias das 'Flechas de Prata'.
As temperaturas na região do Circuito de Suzuka serão amenas em todo o final de semana, inclusive durante as duas primeiras sessões de treinos livres.
No TL1, que começa 23h30 no fuso horário de Brasília, a previsão do tempo é de 16°C, com pouquíssima chance de chuva e com ventos Sudeste (SE) de até 6 km/h.
Já no TL2, às 3h no horário da capital brasileira, a temperatura aumenta para 18°C, mas com céu nublado e também com pouquíssima chance de chuva. Ventos sul (S) podem chegar até 10 km/h.
Confira a programação do GP do Japão de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|23h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|03h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|23h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|03h00
|TV Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|02h00
|TV Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|06h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais
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