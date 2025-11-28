F1: Horários, previsão do tempo e como ver o sábado de sprint e classificação principal no GP do Catar, em Losail
Motorsport.com faz a cobertura completa da 23ª etapa da categoria máxima do automobilismo mundial neste ano
Neste fim de semana, a Fórmula 1 retorna ao Oriente Médio para o GP do Catar, no Circuito de Losail, próximo à capital Doha. É a 23ª de 24 etapas em 2025, com direito a formato sprint.
Aliás, você sabe como estarão as condições climáticas na pista de Losail ao longo deste sábado, o segundo dia de atividades no GP do Catar? O Motorsport.com checou via weather.com nesta sexta-feira.
A sprint é às 11h de Brasília, 17h do Catar. O quali principal é às 15h do Brasil, 21h local. A previsão de chuva é de 0% ao longo do dia. Máximas de 28ºC, e ventos sudeste de até 16 km/h. Veja programação de pista e do nosso canal:
Programação do GP do Catar de F1 e do YouTube do Motorsport.com:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida Sprint
|Sábado
|11h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|15h00
|Band / Bandsports / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|13h00
|Band / F1TV Pro
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida Sprint
|Sábado
|13h20
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida Principal
|Domingo
|09h00
|Bandsports / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|PÓDIO SPRINT
|Sábado
|Após a Corrida Sprint
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h
Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?
