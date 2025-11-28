Todas as categorias

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília
Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o sábado de sprint e classificação principal no GP do Catar, em Losail
Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Ex-F1 é preso na Alemanha por esquema envolvendo carros de luxo
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: "Seria estúpido da minha parte não tentar vencer", diz Norris sobre sprint do Catar
Fórmula 1 GP do Catar

F1: Horários, previsão do tempo e como ver o sábado de sprint e classificação principal no GP do Catar, em Losail

Motorsport.com faz a cobertura completa da 23ª etapa da categoria máxima do automobilismo mundial neste ano

Redação Motorsport.com
Editado:

Neste fim de semana, a Fórmula 1 retorna ao Oriente Médio para o GP do Catar, no Circuito de Losail, próximo à capital Doha. É a 23ª de 24 etapas em 2025, com direito a formato sprint.

Leia também:

Aliás, você sabe como estarão as condições climáticas na pista de Losail ao longo deste sábado, o segundo dia de atividades no GP do Catar? O Motorsport.com checou via weather.com nesta sexta-feira.

A sprint é às 11h de Brasília, 17h do Catar. O quali principal é às 15h do Brasil, 21h local. A previsão de chuva é de 0% ao longo do dia. Máximas de 28ºC, e ventos sudeste de até 16 km/h. Veja programação de pista e do nosso canal:

Programação do GP do Catar de F1 e do YouTube do Motorsport.com

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida Sprint Sábado 11h00 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sábado 15h00 Band / Bandsports / F1TV Pro
Corrida Domingo 13h00 Band / F1TV Pro
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida Sprint Sábado 13h20 Bandsports / F1TV Pro
Corrida Principal Domingo 09h00 Bandsports / F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
PÓDIO SPRINT Sábado Após a Corrida Sprint  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h  

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: "Podia ter tirado mais do carro", diz Bortoleto após classificação sprint no Catar
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Russell fica surpreso com ritmo do carro da Mercedes na classificação para sprint do Catar
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Bortoleto larga em 13º, Piastri na ponta: Veja grid de largada na sprint do GP do Catar da F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
Stock Car
STCK Stock Car
Brasília
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília
Stock Car
STCK Stock Car
Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

