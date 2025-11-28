Neste fim de semana, a Fórmula 1 retorna ao Oriente Médio para o GP do Catar, no Circuito de Losail, próximo à capital Doha. É a 23ª de 24 etapas em 2025, com direito a formato sprint.

Aliás, você sabe como estarão as condições climáticas na pista de Losail ao longo deste sábado, o segundo dia de atividades no GP do Catar? O Motorsport.com checou via weather.com nesta sexta-feira.

A sprint é às 11h de Brasília, 17h do Catar. O quali principal é às 15h do Brasil, 21h local. A previsão de chuva é de 0% ao longo do dia. Máximas de 28ºC, e ventos sudeste de até 16 km/h. Veja programação de pista e do nosso canal:

Programação do GP do Catar de F1 e do YouTube do Motorsport.com:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Sprint Sábado 11h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 15h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 13h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Sprint Sábado 13h20 Bandsports / F1TV Pro Corrida Principal Domingo 09h00 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário PÓDIO SPRINT Sábado Após a Corrida Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

