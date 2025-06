O chefe da Red Bull, Christian Horner, declarou que a equipe de Milton Keynes não desistirá de competir pelo mundial de construtores da Fórmula 1 em 2025.

Após as dez primeiras corridas da temporada, Max Verstappen está em terceiro lugar na classificação de pilotos, enquanto a Red Bull R está em quarto lugar na classificação de construtores. No entanto, Horner enfatizou que eles não desistiram da competição e que tudo ainda é possível no restante da temporada.

Ele disse após o GP do Canadá: "Conseguimos diminuir um pouco a diferença no Canadá, mas ainda estamos muito atrás da McLaren nos dois campeonatos no momento", admitiu. "Mas não vamos desistir e continuaremos trabalhando. Ainda temos muitas corridas pela frente e haverá muitos finais de semana de corridas sprint e há muitos pontos a serem conquistados."

Ele continuou: "Se conseguirmos continuar nesse ritmo, continuar desenvolvendo o carro e reduzir a diferença, tudo é possível. A verdadeira batalha está apenas começando."

