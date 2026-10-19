F1: Horner admite ter pressionado Masi durante últimas voltas do GP de Abu Dhabi de 2021

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Ex-chefe da Red Bull falou diretamente com diretor de prova para permitir que retardatários a frente de Max Verstappen recuperassem a volta

Olivia Nogueira
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Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, lifts the Constructors trophy on the podium

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, lifts the Constructors trophy on the podium

Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Afastado do paddock da Fórmula 1 desde julho de 2025, quando foi demitido da Red Bull, Christian Horner admitiu ter pressionado o diretor de prova Michael Masi durante as últimas voltas do GP de Abu Dhabi de 2021, prova que deu a Max Verstappen seu primeiro título. 

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Na ocasião, Lewis Hamilton liderava a prova em Yas Marina quando Nicholas Latifi bateu a poucas voltas para o fim, causando um safety car. A Red Bull decidiu então parar Verstappen para colocar pneus novos, enquanto o heptacampeão permaneceu na pista. Quando o holandês retornou, cinco retardatários os separavam e, a princípio, essa ordem seria mantida durante a relargada e volta final. No entanto, o diretor de prova decidiu permitir que apenas os cinco se reposicionassem para a largada. 

"Max precisaria passar por todos os cinco até chegar a Lewis, o que seria impossível em uma volta. O GP de Abu Dhabi e a temporada inteira seriam decididos da forma mais insatisfatória possível. Não conseguia entender a decisão. O mundo inteiro queria ver Max e Lewis batalhando em uma final pelo título, não se arrastando em uma decisão decepcionante. Qualquer coisa diferente seria uma decepção", escreveu Horner em sua autobiografia, Driver

"Então, decidi botar pressão na direção de prova: ‘Vamos, Michael, precisamos tocar essa corrida. Por que os retardatários não estão saindo da frente?’ Será uma vergonha terminar sobre safety car, vamos correr", completou. 

Em entrevista ao High Performance Podcast, Horner deu mais detalhes sobre sua escolha de pressionar Masi, dizendo ter argumentado que "havia tempo mais do que suficiente para permitir que todos os carros retardatários recuperassem a volta". 

O britânico ainda revelou ter descoberto apenas em Barcelona, quarta etapa daquela temporada, que Toto Wolff, chefe da Mercedes, se comunicava de maneira direta com o diretor de prova durante as corridas, pedindo então para poder fazer o mesmo. 

"Só naquele ano, em Barcelona, ficou claro para mim que, quando começaram a transmitir as comunicações com o diretor de prova, Toto estava falando diretamente com Michael Masi. [Pensei]: ‘Espera aí, isso não está certo. Você está pressionando o juiz’. Então, disse ao nosso chefe de equipe: ‘Consiga uma linha direta para mim’", falou. 

"Em 15 anos, nunca falei com Charlie Whiting enquanto ele esteve lá, tudo sempre era feito por intermédio do chefe de equipe. Então, você começa a fazer o mesmo. É claro que, se você pode exercer pressão e defender sua posição, vai fazer isso. Foi assim que a situação foi se intensificando ao longo daquele ano", concluiu. 

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

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