O chefe da Red Bull, Christian Horner, "não tem dúvidas" de que Max Verstappen venceria Lewis Hamilton caso os dois tivessem o mesmo carro. Em 2021, o holandês conquistou o primeiro título de Fórmula 1 de sua carreira em uma grande disputa e circunstâncias dramáticas, realizando seu sonho aos 24 anos.

Além disso, o mandatário de Milton Keynes reiterou que o mais novo campeão da categoria pode tirar tudo do carro da escuderia - mais fraco que o W12, da Mercedes, segundo Horner.

"O que Lewis alcançou não deve ser ignorado", destacou Horner em entrevista ao veículo britânico The Times. "Ele é um dos maiores nomes da história e estatisticamente um dos pilotos mais bem sucedidos, mas se ele e Max e estivessem com o mesmo carro, não haveria dúvidas sobre o resultado."

"Nada é impossível com Verstappen. Em Jeddah, nunca pensamos que poderíamos ser competitivos e, no entanto, fomos muito bons. E isso se deve em grande parte a ele, que não recebe elogios suficientes pela maneira como guia."

Além de elogiar seu piloto e palpitar sobre quem ganharia em condições iguais, Horner também comparou o desempenho de Max dentro da própria Red Bull contra seus companheiros de equipe em relação aos de Hamilton na Mercedes. Segundo ele, o holandês extrai "tudo" do carro.

"Geralmente há uma pequena diferença entre Valtteri [Bottas] e Lewis, e era o mesmo quando Nico dividia os boxes com ele", relembrou. "Em 2021, Max tirou tudo do RB16B. A Mercedes melhorou após a pausa de agosto e Max nos manteve na luta pelo campeonato."

"Ele apresentou um desempenho fenomenal. Acho que muitas pessoas subestimam o que ele conseguiu em um carro mais fraco que o do rival", concluiu Horner.

