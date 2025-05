Apesar da temporada 2026 da Fórmula 1 estar a menos de um ano de seu início, as discussões sobre o polêmico regulamento de motores continuam nos bastidores. Christian Horner, chefe da Red Bull, se mostra favorável a algumas mudanças, alertando sobre o excesso de "tirar o pé" do acelerador em algumas corridas, defendendo inclusive a adoção do sistema push to pass, no lugar do DRS.

Os comentários de Horner foram feitos após a reunião da Comissão de F1, na qual as equipes se reuniram com a FIA e a FOM na semana passada para ajudar a traçar a direção futura do campeonato, com discussões sobre a melhor forma de lidar com alguns dos problemas percebidos pelas novas regras de 2026.

Quando as equipes começaram a analisar os novos carros em seus simuladores, havia a preocupação de que, com o aumento da dependência de componentes elétricos, os pilotos não conseguiriam regenerar energia suficiente durante uma volta e seriam forçados a tirar o pé em algumas das curvas mais lentas.

Acreditava-se que isso se dissiparia com o desenvolvimento, mas Horner disse que uma solução não havia sido apresentada e acrescentou que as outras fabricantes haviam concordado - embora o chefe da Mercedes, Toto Wolff, tenha declarado anteriormente que qualquer redução na utilização de energia elétrica seria "uma piada".

Assim, a FIA apresentou uma sugestão para ajustar a distribuição de energia, considerando uma porcentagem de potência mais baixa para as corridas ou um aumento mais progressivo da energia disponível durante a aceleração para garantir que as baterias não sejam zeradas muito cedo.

"Há a questão de arrumar os regulamentos atuais", disse Horner à Sky Sports. "E o que a FIA colocou na mesa, acho que eles finalmente deram uma boa olhada nesses regulamentos. Eles estão vendo que, no ano que vem, poderá haver uma enorme quantidade de tirada de pé durante um GP, e isso vai enlouquecer os pilotos".

Christian Horner, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Obviamente, o carro estará com o DRS aberto o tempo todo, portanto, não haverá o efeito de ultrapassagens que vocês esperam. Por isso, eles apresentaram uma proposta em que deixamos todas as especificações técnicas iguais, mas reduzimos a energia da bateria na corrida para que você tenha efetivamente um push-to-pass".

"Acho que ela tem mérito e, no panorama geral da F1, acho que vale a pena considerá-la. Não muda a especificação, não muda a potência máxima desses motores, é apenas quando a implantação é feita".

Os regulamentos de 2026 já estabelecem que um sistema push-to-pass eficaz, denominado "modo de acionamento manual", atuará como um substituto do DRS para permitir que os pilotos próximos a outros tenham acesso a mais potência - portanto, presumivelmente, Horner está sugerindo que o nível de potência máxima pode aumentar se os números gerais de potência da corrida forem reduzidos.

De acordo com Horner, se a situação não for resolvida, haverá a necessidade de tirar o pé - mesmo nas voltas de classificação - para garantir que os carros tenham o nível certo de potência por mais tempo.

"Você precisa de uma super maioria* [para mudar as regras], mas acho que às vezes é preciso olhar para o interesse do esporte. E acho que todos nós acreditamos que temos boas unidades de potência para o próximo ano. Acho que o que queremos evitar é que tenhamos que tirar o pé na classificação em alguns GPs no próximo ano".

"Ter isso em tal grau na corrida, especialmente em determinados circuitos, será particularmente ruim. Acho que vale a pena dar uma olhada nisso porque, com certeza, será um fator importante. "E sem o DRS disponível no ano que vem, com downforce muito baixo nas retas, já que estamos tentando recarregar as baterias, seria ruim ter um push-to-pass?".

"Tivemos essas discussões há dois anos. Na verdade, para sermos justos com as outras fabricantes, elas concordaram que é muito difícil recuperar".

*Uma "super maioria" para mudanças regulatórias é uma maioria de 28 votos. Os delegados da F1 e da FIA têm 10 votos cada, enquanto cada equipe tem um voto cada.

