F1: Horner avalia performance "incomum" da Red Bull no Canadá

Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull, avaliou a performance da escuderia taurina, principalmente de Max Verstappen, no GP do Canadá de Fórmula 1 como "incomum", não encontrando razão para o bom ritmo do RB21 na pista de Montreal.

Depois da prova do Circuito Gilles Villeneuve, Horner fez o balanço da corrida: "Acho que foi uma corrida sólida para nós. Quero dizer, no primeiro stint, nós nos esforçamos bastante no início, com o pneu médio. Depois, o pneu começou a se desgastar. Então, eu diria que o segundo stint foi provavelmente o menos competitivo. Começamos a se desgastar e granular a [roda] dianteira esquerda".

"Mas o último stint foi muito forte e, na verdade, foi melhor do que o de Kimi [Antonelli] atrás e foi praticamente igual ao de George [Russell] à frente com pneus mais velhos de cinco ou seis voltas. Então, sim, acho que foi uma corrida muito sólida para nós. Fizemos bons pontos hoje. Foi uma corrida bem executada desse ponto de vista".

Ao ser perguntado sobre o motivo da equipe ter encontrado o ritmo, o chefe de equipe taurino não soube com exatidão: "Foi incomum. Acho que sabíamos que a Mercedes seria mais rápida nesse tipo de circuito. A Ferrari não teve um grande ritmo na corrida. A McLaren mostrou um pouco de ritmo, mas você podia ver como era difícil ultrapassar aqui".

Sobre a queda de performance da McLaren, Horner ficou na defensiva, afirmando que é necessário uma amostra maior de resultados para saber o resultado: "Acho que você precisa de uma amostra maior de corridas e pistas para ver isso. Mas esta foi provavelmente a primeira corrida em que a McLaren não conquistou um pódio aqui. Portanto, em dias como esse, você precisa tentar capitalizar os pontos".

