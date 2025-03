O GP da Austrália de Isack Hadjar terminou antes mesmo de começar devido ao seu próprio erro. O piloto bateu na volta de apresentação da Fórmula 1 apareceu bastante abalado pelo acidente mais tarde, sendo consolado pelo pai de Lewis Hamilton.

Mais tarde, Helmut Marko foi enfático e não apoiou a emoção do jovem piloto francês. Porém, Christian Horner, não concorda com o conselheiro da Red Bull e ficou do lado de Hadjar.

Hadjar, que explicou como estava "envergonhado", teve um desempenho impressionante na classificação para o GP da Austrália, classificando-se em 11º lugar. Mas as condições difíceis do Albert Park lhe custaram caro antes mesmo de a corrida começar.

"Foi muito doloroso vê-lo tão triste. Afinal de contas, era seu primeiro GP", disse Anthony Hamilton, pai do heptacampeão mundial.

Horner destacou o bom desempenho de Hadjar no fim de semana e disse que, apesar do infeliz incidente, havia "muitos pontos positivos" para o jovem piloto levar.

"Há lições positivas a serem tiradas do fim de semana", disse Horner.

"Ele se saiu muito bem nos treinos e na classificação. Nós nos esquecemos de que esses caras ainda são muito jovens. Foi um dia muito emocionante para ele hoje, mas quando ele tiver uma visão mais calma das coisas, perceberá que há muitos pontos positivos a serem levados do fim de semana. Ele tem dias muito brilhantes pela frente".

Isack Hadjar, acidente da equipe RB F1 Foto: Kym Illman - Getty Images

