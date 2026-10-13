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F1: Horner culpa morte de fundador da Red Bull por demissão da equipe

Christian Horner quebra silêncio sobre demissão "brutal" da Red Bull, citando uma mudança corporativa após a morte de Dietrich Mateschitz como razão por trás de saída

Rahaan Mazumder
Editado:
Christian Horner, Red Bull Racing

Mais de um ano após sua saída repentina e altamente controversa da chefia da Red Bull, Christian Horner finalmente está quebrando o silêncio sobre as circunstâncias exatas que rodearam a demissão do então chefe mais longevo da Fórmula 1.

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Em uma longa entrevista ao jornal britânico The Guardian, o executivo de 52 anos pôs de lado os rumores e atribuiu uma culpa clara pela sua saída: a enorme mudança de poder corporativo na Red Bull após a morte de seu fundador, Dietrich Mateschitz, no final de 2022.

Demissão sem justa causa?

Apesar de ter chefiado a Red Bull por duas eras distintas de intenso domínio na F1 - primeiro com Sebastian Vettel e depois com Max Verstappen - e conquistado seis Mundiais de construtores e oito de pilotos, Horner afirma que a nova estrutura de liderança da marca de bebidas energéticas o afastou do cargo sem apresentar uma justificativa concreta.

"Acho que havia a sensação de que havia demasiado poder nas minhas mãos," disse Horner quando questionado sobre por que razão o seu reinado de 20 anos foi subitamente terminado. "Mas não me foi realmente dada uma razão".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, Team Principal Christian Horner

Max Verstappen, Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, Team Principal Christian Horner

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Horner negou explicitamente os rumores de que atritos internos com Verstappen ou com o seu pai, Jos, tenham levado diretamente à sua demissão: "Não, foi uma decisão da Red Bull," esclareceu Horner. "Depois de Dietrich morrer, as coisas mudaram na liderança".

O momento da demissão de Horner foi extraordinariamente traumático a nível pessoal. Apenas alguns dias antes de os executivos da Red Bull lhe mostrarem a porta de saída, a ex-esposa de Horner e mãe da sua filha Olivia, Beverley Allen, havia falecido, após uma batalha contra um cancro ocular.

Tendo em conta o  processo de luto pessoal e a enorme quantidade de trabalho que tinha dedicado à criação da Red Bull Powertrains, Horner admitiu que sua demissão foi incrivelmente difícil de processar.

"Pareceu particularmente brutal e triste terminar daquela forma," confessou Horner. "Foi doloroso. Muito doloroso. Só processei realmente isso um mês depois porque, no dias seguintes, concentrei-me em apoiar a minha filha durante um período terrível".

Christian Horner, Red Bull Racing

Christian Horner, Red Bull Racing

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Em uma crítica mal disfarçada à direção atual da Red Bull, que tem Oliver Mintzlaff como CEO da área esportiva da marca e o chefe da equipe de F1 Laurent Mekies, Horner sugeriu que a lealdade e educação estão desaparecendo da F1 moderna.

"A história se repete. Nem todas as equipas agem dessa forma," afirmou Horner de forma categórica. "Muitas equipes não entregaram resultados ao longo dos anos, mas não se vê a mesma brutalidade de quando saí. Havíamos conquistado a pole position na corrida anterior".

Embora Horner tenha reconhecido o forte impacto emocional de perder a equipe que construiu a partir de uma startup de 400 pessoas até se tornar uma potência de 2200 funcionários, ele insiste que conseguiu encontrar uma sensação de paz fora do paddock.

Ele inclusive revela que restabeleceu uma "relação razoável" com Mintzlaff, que recentemente lhe telefonou para agradecer por ter lançado as bases da primeira vitória da equipe com um motor totalmente independente, conquistado no GP do Bahrein na Malásia.

Além disso, Horner revelou que afastar-se da implacável guerra política da F1 lhe permitiu focar no que realmente importa: "Os últimos dois anos tinham sido bastante difíceis, mas foi um momento particularmente sensível. Eu tinha uma criança de 11 anos sofrendo com o luto pela mãe. Nada era mais importante do que isso".

BEZZECCHI vence, MARTÍN e MARC 'se ANULAM', Diogo SOFRE: GP da Indonésia, NOVO FORMATO da MotoGP e +

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