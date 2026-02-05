F1: Horner dá opinião sobre suposto truque da Mercedes e Red Bull
Equipes teriam encontrado uma maneira de aumentar a taxa de compressão do motor durante a corrida
Há muitos rumores no paddock de que a Mercedes - e posteriormente a Red Bull - teria encontrado um 'truque' para aumentar a taxa de compressão do motor da Fórmula 1 enquanto o carro está quente. Acredita-se que as outras equipes já tenham exigido investigações por parte da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), mas, até o momento, nenhuma medida foi tomada.
Christian Horner deu entrevista ao TODAY recentemente e foi questionado sobre o que pensa sobre todos esses rumores sobre a Red Bull e Mercedes. O ex-chefe da equipe de Milton Keynes evitou entrar em muitos detalhes, principalmente porque está longe do paddock há seis meses.
"A F1 tem a ver com ultrapassar os limites. Tem a ver com a forma como se interpretam os regulamentos. Sempre foi assim e sempre será", começou Horner.
"As equipes mais conservadoras são aquelas que nunca estão na frente do grid. Você precisa ir além dos limites. E, claro, tudo se resume a como você interpreta os regulamentos, e os engenheiros, alguns dos mais brilhantes do planeta, vão analisar esses regulamentos e pensar: ‘OK, como posso maximizar o desempenho?'"
Foto de: Mercedes AMG
Toto Wolff, chefe da Mercedes, também respondeu às reclamações e rumores levantados pelas outras equipes durante a coletiva de lançamento da temporada de 2026.
"Eu simplesmente não entendo por que algumas equipes se concentram mais nas outras e continuam discutindo um caso que é muito claro e transparente", disse ele.
"A comunicação com a FIA foi muito positiva o tempo todo, e não apenas sobre a taxa de compressão, mas também sobre outras coisas. Especificamente nessa área, é muito claro o que dizem os regulamentos. É muito claro quais são os procedimentos padrão para qualquer motor, mesmo fora da F1. Então, basta se organizar".
Ele acrescentou: "A unidade de potência é legal. A unidade de potência corresponde ao que está escrito nos regulamentos. A unidade de potência corresponde à forma como as verificações estão sendo feitas".
MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Horner se encontra com presidente da FIA e alimenta rumores de retorno à F1
F1: "Fama de Drive to Survive mudou Horner", afirma Zak Brown
F1 - Vettel admite surpresa com saída de Horner da Red Bull: "Deixa grande legado"
F1: Russell se coloca na briga por título de 2026 contra Verstappen
ANÁLISE F1 - Design extremo de Newey, sidepods da Red Bull e Mercedes: Os destaques técnicos de 2026
F1 - Verstappen não esconde realidade do motor Red Bull: "Ainda há muito trabalho a fazer"
Últimas notícias
Briga entre ex-Fórmula Delta e adolescente "não foi motivada por chiclete", diz delegado; defesa da vítima cita ciúmes
F1: Por que Norris prevê que regras de 2026 “criarão mais caos”
MotoGP: "Podemos ter uma evolução muito grande", diz Diogo Moreira após testes de Sepang
Nome, peças e mais: veja a ficha técnica dos carros de 2026 da F1
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários