F1: Horner dá opinião sobre suposto truque da Mercedes e Red Bull

Há muitos rumores no paddock de que a Mercedes - e posteriormente a Red Bull - teria encontrado um 'truque' para aumentar a taxa de compressão do motor da Fórmula 1 enquanto o carro está quente. Acredita-se que as outras equipes já tenham exigido investigações por parte da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), mas, até o momento, nenhuma medida foi tomada.

Christian Horner deu entrevista ao TODAY recentemente e foi questionado sobre o que pensa sobre todos esses rumores sobre a Red Bull e Mercedes. O ex-chefe da equipe de Milton Keynes evitou entrar em muitos detalhes, principalmente porque está longe do paddock há seis meses.

"A F1 tem a ver com ultrapassar os limites. Tem a ver com a forma como se interpretam os regulamentos. Sempre foi assim e sempre será", começou Horner.

"As equipes mais conservadoras são aquelas que nunca estão na frente do grid. Você precisa ir além dos limites. E, claro, tudo se resume a como você interpreta os regulamentos, e os engenheiros, alguns dos mais brilhantes do planeta, vão analisar esses regulamentos e pensar: ‘OK, como posso maximizar o desempenho?'"

Toto Wolff, chefe da Mercedes, também respondeu às reclamações e rumores levantados pelas outras equipes durante a coletiva de lançamento da temporada de 2026.

"Eu simplesmente não entendo por que algumas equipes se concentram mais nas outras e continuam discutindo um caso que é muito claro e transparente", disse ele.

"A comunicação com a FIA foi muito positiva o tempo todo, e não apenas sobre a taxa de compressão, mas também sobre outras coisas. Especificamente nessa área, é muito claro o que dizem os regulamentos. É muito claro quais são os procedimentos padrão para qualquer motor, mesmo fora da F1. Então, basta se organizar".

Ele acrescentou: "A unidade de potência é legal. A unidade de potência corresponde ao que está escrito nos regulamentos. A unidade de potência corresponde à forma como as verificações estão sendo feitas".

