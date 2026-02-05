Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

F1: Horner dá opinião sobre suposto truque da Mercedes e Red Bull

Equipes teriam encontrado uma maneira de aumentar a taxa de compressão do motor durante a corrida

Lydia Mee
Editado:
Christian Horner, diretor da equipe Red Bull Racing

Há muitos rumores no paddock de que a Mercedes - e posteriormente a Red Bull - teria encontrado um 'truque' para aumentar a taxa de compressão do motor da Fórmula 1 enquanto o carro está quente. Acredita-se que as outras equipes já tenham exigido investigações por parte da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), mas, até o momento, nenhuma medida foi tomada.

Leia também:

Christian Horner deu entrevista ao TODAY recentemente e foi questionado sobre o que pensa sobre todos esses rumores sobre a Red Bull e Mercedes. O ex-chefe da equipe de Milton Keynes evitou entrar em muitos detalhes, principalmente porque está longe do paddock há seis meses.

"A F1 tem a ver com ultrapassar os limites. Tem a ver com a forma como se interpretam os regulamentos. Sempre foi assim e sempre será", começou Horner.

"As equipes mais conservadoras são aquelas que nunca estão na frente do grid. Você precisa ir além dos limites. E, claro, tudo se resume a como você interpreta os regulamentos, e os engenheiros, alguns dos mais brilhantes do planeta, vão analisar esses regulamentos e pensar: ‘OK, como posso maximizar o desempenho?'"

George Russell, Mercedes

Foto de: Mercedes AMG

Toto Wolff, chefe da Mercedes, também respondeu às reclamações e rumores levantados pelas outras equipes durante a coletiva de lançamento da temporada de 2026.

"Eu simplesmente não entendo por que algumas equipes se concentram mais nas outras e continuam discutindo um caso que é muito claro e transparente", disse ele.

"A comunicação com a FIA foi muito positiva o tempo todo, e não apenas sobre a taxa de compressão, mas também sobre outras coisas. Especificamente nessa área, é muito claro o que dizem os regulamentos. É muito claro quais são os procedimentos padrão para qualquer motor, mesmo fora da F1. Então, basta se organizar".

Ele acrescentou: "A unidade de potência é legal. A unidade de potência corresponde ao que está escrito nos regulamentos. A unidade de potência corresponde à forma como as verificações estão sendo feitas".

MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Artigo anterior F1 - Pilotos da McLaren pontuam mudanças do carro de 2026 e alertam: "Vai ser mais fácil errar"
Próximo artigo F1: Piastri quer que McLaren evite "dores de cabeça" das regras papaia em 2026

Verstappen descarta retorno à F1 em cargo administrativo após aposentadoria

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Mercedes
Verstappen descarta retorno à F1 em cargo administrativo após aposentadoria

'F1: O Filme' ganha Grammy 2026 com Chris Stapleton após três indicações

Fórmula 1
Fórmula 1
'F1: O Filme' ganha Grammy 2026 com Chris Stapleton após três indicações

F1: Diretor técnico da Mercedes revela maior surpresa do shakedown em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Mercedes
F1: Diretor técnico da Mercedes revela maior surpresa do shakedown em Barcelona
