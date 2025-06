Christian Horner, chefe de equipe Red Bull na Fórmula 1, defendeu a escolha da equipe de apresentar dois protestos contra George Russell, da Mercedes, no GP do Canadá, afirmando que "não se arrepende de nada".

A equipe de Milton Keynes apresentou dois protestos contra Russell após a corrida canadense, relacionados à pilotagem errática do britânico e ao excesso de espaço atrás do safety car. Depois de cinco horas de espera, a FIA confirmou que os protestos não haviam sido bem-sucedidos.

Após a etapa de Montreal, a maioria das equipes e dos pilotos foi para a cidade de Nova York para a estreia mundial do filme F1, onde Horner discutiu os protestos.

"Não, absolutamente não. Quero dizer, é um direito da equipe fazer isso", explicou o chefe da Red Bull à Sky Sports F1 sobre se ele lamentava os protestos. "Vimos algo que achamos que não estava certo, e você tem a capacidade de colocar isso na frente dos comissários. Então, foi isso que decidimos fazer. Não me arrependo de nada".

Como os protestos não foram bem-sucedidos, Russell manteve sua vitória. Max Verstappen, da Red Bull, e o estreante Andrea Kimi Antonelli completaram o pódio em segundo e terceiro, respectivamente.

Ao falar com a mídia após a corrida, Verstappen afirmou que o segundo lugar foi o melhor que eles poderiam ter conseguido no Circuito Gilles Villeneuve.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Sim, acho que sim. Foi uma corrida muito boa, embora eu ache que nos dois primeiros trechos estávamos com bastante dificuldade com os pneus, então estávamos adotando uma estratégia bastante agressiva", explicou o tetracampeão.

"Mas, felizmente, na última sessão, conseguimos nos manter e, na verdade, o ritmo foi um pouco melhor com uma carga de combustível um pouco menor. Então, isso foi bom. Acho que fizemos uma corrida de ataque e defesa, atacando com a estratégia e defendendo, é claro, com os carros atrás. Mas deu certo para nós. E acho que esse foi, sim, o máximo possível para nós hoje", concluiu.

MERCADO da MOTOGP: Diogo Moreira, BAGNAIA 'NA' YAMAHA, Tech3 e mais! Mugello, TOPRAK, WSBK e Jalapão

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MERCADO da MOTOGP: Diogo Moreira, BAGNAIA 'NA' YAMAHA, Tech3 e mais! Mugello, TOPRAK, WSBK e Jalapão

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!