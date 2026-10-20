F1 - Horner desmente interesse na Ferrari: "Não seria boa opção"

Christian Horner foi demitido do cargo de chefe da Red Bull em julho de 2025, ainda no meio da temporada da Fórmula 1 e, desde então, não retornou ao paddock como era esperado.

Recentemente, o nome do britânico começou a circular como um possível substituto de Fred Vasseur na Ferrari; no entanto, a notícia esfriou depois que o francês e, agora, o próprio Horner afastaram a possibilidade.

Em entrevista ao jornal alemão Bild am Sonntag, Horner disse que "não ficou de braços cruzados" durante o período em que ficou longe da F1, se envolvendo em diversos projetos pessoais, além de cuidar da filha mais velha, fruto de seu antigo casamento antes de Geri Halliwell.

Antes de se casar com a cantora, Horner teve um longo relacionamento com Beverley Allen (1999 a 2014). Os dois tiveram uma filha, Olivia, nascida em 2013. Beverley morreu em julho de 2025, aos 58 anos, após lutar contra um câncer ocular.

"Não foi um período fácil, mas superamos juntos", contou o britânico durante a entrevista.

"Mediocridade não é para mim!"

Na conversa, Horner ainda deixa claro que não irá voltar a um cargo de chefia apenas para estar presente no paddock todos os finais de semana. Para o britânico, a vaga precisa ser em uma equipe competitiva, que tenha chances de vitórias e brigue por títulos.

"Não quero ir para qualquer equipe do meio do pelotão só para estar de volta ao paddock todo fim de semana. Prefiro cortar a grama em casa, passar tempo com minha família e assistir à corrida do sofá. A mediocridade não é para mim!".

Ao ser questionado sobre quais equipes seriam a melhor opção, Horner admitiu que não tem um plano certeiro e apenas se importa em encontrar "o projeto certo com as pessoas certas".

Além de assumir a chefia de uma equipe, Christian também tem interesse em comprar uma parte minoritária do time, tornando-se um dos acionistas de sua próxima escuderia. É nesse cenário que o britânico defende que a Ferrari "não seria uma opção".

"Qualquer pessoa que trabalhe na F1 faria o mesmo [querer trabalhar com a Ferrari]. Ferrari é Ferrari. Esta equipe é incomparável", começou.

"A empresa jamais venderia ações da equipe, muito menos deteria uma participação minoritária. Portanto, não seria uma boa opção".

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