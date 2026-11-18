Pouco mais de um ano depois de ter sido demitido da Red Bull, Christian Horner compartilha alguns detalhes sobre as duas décadas a frente da equipe de Fórmula 1 por meio de sua nova autobiografia, Drive. Entre as revelações, estão detalhes sobre um de seus relacionamentos profissionais mais próximos, a parceria com Adrian Newey.

Horner foi o responsável pela contratação de Newey pela Red Bull, no fim de 2005. O projetista já havia vencido seis campeonatos de construtores com a Williams e um com a McLaren, se juntando ao time austríaco na posição de chefe técnico por uma salário de seis milhões de libras anuais.

Mesmo reconhecendo a competência de Newey e alegando que ainda continuam amigos, Horner critica a falta de lealdade do projetista, relembrando um momento que abalou o relacionamento dos dois em 2014. Na época, a F1 introduziu os motores híbridos e a Mercedes surgiu como força dominante da categoria, fazendo com que a Red Bull perdesse um espaço conquistado nos anos anteriores.

O engenheiro então não só recebeu uma proposta de trabalho da Ferrari como a considerou. Segundo Horner, o entusiasmo demonstrado por Newey para deixar o time austríaco mostrou que "a parceria já não era tão sólida quanto eu acreditava anteriormente”.

Na autobiografia, o ex-chefe da Red Bull relembrou como foi a abordagem do projetista para lhe contar sobre os planos de se juntar ao time de Maranello, antes do GP da Espanha, em maio de 2014.

"Adrian apareceu no meu escritório. ‘Hum, tenho más notícias’, disse sem jeito. Temi que algo terrível tivesse acontecido. 'Bem, acho que vou para a Ferrari…’. Fiquei chocado e depois, com raiva. 'Isso não pode estar certo', pensei. Mas Adrian ainda não havia terminado e começou a justificar a decisão".

“‘Não podemos vencer com esse motor’, disse. ‘Não temos nenhuma chance no futuro próximo e não acho que a Renault consiga reverter a situação'. 'Sim. Mas isso é uma droga para todo mundo, não apenas para você…’. Ele então me interrompeu. ‘A Ferrari disse que posso desenvolver um carro de rua lá'. Era isso. O argumento decisivo".

"Há muito tempo Adrian queria criar um carro de rua que combinasse a tecnologia da F1 com a engenharia de veículos legalizados para circular nas ruas. Não havia dúvida: a Ferrari havia feito uma proposta que ia ao encontro dos sonhos de Adrian. ‘Você não precisa ir para lá para fazer isso’, respondi. ‘Pode fazer isso aqui'".

"O rosto de Adrian se iluminou. ‘Sério? Como?’ ‘Deixe comigo’, respondi, sem ter a menor ideia de como dar início a um projeto tão ambicioso. Eu precisava agir rápido, porque a Ferrari, sendo a Ferrari, dificilmente perderia o interesse tão cedo", contou.

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Foto de: Erik Junius

Horner ainda compartilha ter recebido uma ligação de David Coulthard pouco tempo depois, lhe informando que Newey poderia assinar com a Ferrari no fim de semana da prova de Barcelona. Isso porque o projetista se encontrou com o piloto escocês e com Martin Brundle no bar de um hotel na cidade espanhola, discutindo a possibilidade da transferência para o time italiano.

Ao receber a notícia de Coulthard, o britânico diz ter ficado "muito magoado", pois "o apoiava e acreditava que ele fazia o mesmo por mim. Mas, diante da primeira adversidade, Adrian queria abandonar o barco". Horner e Newey se reencontraram na manhã seguinte e, segundo o ex-chefe da Red Bull, o engenheiro "parecia nervoso", sem nunca ter sido bom em situações de conflito.

"‘Não quero ficar aqui se não pudermos ser competitivos’, repetiu. ‘O acordo com a Ferrari é incrível…’. No papel, certamente era. Pelo acordo, ele poderia morar em Mônaco, ir ao trabalho de helicóptero e ter total liberdade técnica. Mas também havia muita pressão para que assinasse".

"Os planos já estavam feitos [na Ferrari] para anunciar sua contratação durante o GP de Mônaco, duas semanas depois, e um comunicado de imprensa havia sido escrito, aprovado e estava pronto para ser divulgado".

“‘E o carro de rua…’, disse ele. ‘Isso é importante.’ ‘Vou conversar com Dietrich [Mateschitz]’, respondi, sabendo que meu blefe havia sido descoberto. Naquele momento, aprendi duas coisas. A primeira era que não podia perder Adrian, nenhum outro projetista chegava perto de seu talento. A segunda era que, infelizmente, eu não poderia mais confiar nele — nossa parceria não era tão sólida quanto eu acreditava anteriormente. Ambas conclusões foram dolorosas", concluiu.

Algum tempo depois, a criação da Red Bull Advanced Technologies, divisão destinada a levar a experiência da F1 para outros projetos comerciais, foi aprovada por Mateschitz. Neweyparticipou da criação do Aston Martin Valkyrie, em colaboração com a marca britânica, lançado em 2021. Em 2024, também criou o RB17, hipercarro da Red Bull.

"Não acho que Christian tenha compreendido totalmente a situação"

Na Aston Martin desde o início de 2025 e atualmente chefe de equipe do time de Silverstone, Newey foi questionado sobre as declarações de Horner durante coletiva de imprensa do GP dos EUA, no fim de outubro.

Adrian Newey, Aston Martin Racing Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Primeiramente, o engenheiro admitiu ter sofrido "dor e frustração" entre o período "muito sombrio" de 2014 a 2018, quando a Red Bull era cliente de motores da Renault. A partir de 2019, o time se juntou a Honda.

"Ainda não li nada [do livro de Horner]. Acho que, em 2014, como projetista de chassis, se o fabricante da unidade de potência tem um ano ruim, isso acontece e você aceita. Se não parece ter nenhuma intenção de tentar resolver o problema, aí a situação é completamente diferente e se torna bastante sombria".

"Foi essa a situação que, infelizmente, enfrentamos em 2014 e, como acabou acontecendo, ela realmente não mudou com aquele fornecedor até trocarmos para a Honda, em 2019. Então, vocês podem imaginar a minha dor e frustração diante disso. Não acho que Christian tenha compreendido totalmente essa situação, talvez, mas eu estava conversando sobre o assunto".

"Sobre o restante, realmente não posso comentar, mas Christian e eu continuamos amigos. Como muitos de vocês sabem, sou padrinho de sua filha, Olivia", concluiu.

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