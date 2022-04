Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Red Bull, Christian Horner, acredita que a dobradinha da equipe no GP da Emilia Romagna deste domingo seja um dos melhores resultados do time austríaco em sua história na Fórmula 1, representando ainda uma resposta perfeita ao desapontamento vivido na Austrália.

Max Verstappen fez uma prova dominante em Ímola para vencer com mais de 16s de vantagem para o companheiro Sergio Pérez, que teve uma boa batalha com Charles Leclerc até o erro do monegasco.

Com isso a Red Bull obteve sua primeira dobradinha desde o GP da Malásia de 2016, com vitória de Daniel Ricciardo e Verstappen em segundo. E o time austríaco saiu de Ímola com quase 100% dos pontos em jogo no fim de semana, perdendo apenas um, do segundo lugar de Leclerc na sprint.

"Foi uma performance fenomenal, porque corremos um risco ao trazer algumas peças novas ao carro, o que é sempre difícil quando se tem apenas um treino. Mas atacamos desde o começo, ambos os pilotos estavam inacreditáveis. Max e Checo foram brilhantes e essa dobradinha é crédito de toda a equipe".

"Essa volta por cima após a decepção na Austrália, voltar com um resultado desses aqui em Ímola é um de nossos melhores resultados".

E Ímola trouxe ainda a chance da Red Bull reduzir consideravelmente a distância da Ferrari no Mundial de Construtores para 11 pontos, enquanto Verstappen está a 27 de Leclerc.

"É uma longa temporada e acho que esse fim de semana nos dá confiança. O campeonato, obviamente é importante tirarmos pontos da Ferrari, o que fizemos em ambos os Mundiais. Vamos tentar construir em cima disso em Miami, um circuito completamente novo".

