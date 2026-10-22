F1: Horner diz ter procurado Russell após "flerte desrespeitoso" de Wolff com Verstappen

Afastado do paddock da Fórmula 1 desde a demissão da Red Bull em julho de 2025, Christian Horner tem compartilhado alguns bastidores das duas décadas que passou a frente do time austríaco. Agora, o britânico diz ter procurado George Russell sobre uma possível transferência para a Red Bull.

Em sua autobiografia, Drive, Horner admitiu que decidiu “combater fogo com fogo", uma resposta às demonstrações de interesse não muito secretas de Toto Wolff por Max Verstappen. Na época, as insinuações do chefe austríaco alimentaram por meses os rumores sobre uma possível saída do tetracampeão mundial da Red Bull.

A Mercedes ainda não havia confirmado o substituto de Lewis Hamilton, que deixaria o time após a temporada de 2024, quando as especulações começaram. Wolff, que nunca escondeu o interesse pelo holandês, chegou a mencionar que talvez houvesse "mais profundidade para algumas pessoas que consideram outros aspectos" ao trocar de equipe. Para ele, Verstappen era uma dessas pessoas.

Os rumores perderam força inicialmente após a confirmação de Kimi Antonelli para 2025, mas voltaram a ganhar espaço no início da temporada passada, principalmente porque Wolff evitava dar detalhes sobre a situação contratual de Russell para 2026. Segundo Horner, o cenário chegou a gerar comentários até mesmo de Flavio Briatore.

“A situação estava sendo agravada por Toto, que continuava fazendo tudo o que podia para atrair Max para a Mercedes. Houve mais jantares e o flerte público continuou sem trégua. Em determinado momento, Flavio me procurou para dizer que Toto estava convencido de que Max seria um piloto da Mercedes em 2026", escreveu o britânico.

"Não dei importância. Max não havia indicado que queria sair, então esses acontecimentos eram frustrantes, mas, no fim das contas, irrelevantes. Naquela altura, eu sentia mais pena de George Russell. Como piloto da Mercedes, ele devia estar perplexo com a situação", continuou.

Horner admite ter se cansado da abordagem "provocativa" do chefe austríaco e, como resposta, marcou uma reunião com os representantes de Russell durante o GP da Grã-Bretanha de 2025.

“George estava perto do fim do contrato e, se não havia problema em Toto conversar constantemente com meus pilotos, eu não via nada de errado em falar sobre uma possível transferência para a Red Bull. Expressei minha perplexidade com a postura da Mercedes e perguntei ao assessor por que eles não estavam exercendo a opção para o ano seguinte, considerando o desempenho tão forte que ele vinha apresentando".

“Expliquei que, na minha visão, era óbvio que Toto estava esperando Max tomar sua decisão e, enquanto isso, mantinha George 'pendurado'. Considerei todo o flerte público de Toto [por Vertstappen] desrespeitoso com um piloto jovem e tão talentoso. Ele deveria considerar a Red Bull", finalizou.

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