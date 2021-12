Christian Horner elogiou a performance de Max Verstappen neste sábado em Abu Dhabi, dizendo que o holandês "teve uma das melhores voltas do ano".

Ajudado pelo vácuo de Sergio Pérez, Verstappen cravou a volta mais rápida com tempo de 01min22s109 no treino classificatório, 0s371 à frente de Hamilton, e largará da pole position para a decisão do título na última corrida do ano da Fórmula 1.

Em entrevista após a classificação, o chefe da Red Bull disse que ambas as voltas no Q3 da escuderia austríaca "foram excepcionais" e elogiou o trabalho de equipe feito neste sábado.

"Nós reduzimos o downforce, era a única maneira de lutar com esses caras nas retas. E devo admitir, depois do Q1, pensei: uau, nesses momentos em que Lewis estava batendo, não podemos fazer isso. Mas então, o Q2 veio mais em nossa direção e nos forçou a usar os macios", disse Horner.

"E ambas as voltas no Q3 foram excepcionais. E, claro, aquele vácuo de Checo trabalhando com seu companheiro de equipe para lhe dar aquele vácuo nas duas retas foi um trabalho de equipe absolutamente perfeito hoje."

Horner classificou a volta da pole de Verstappen em Abu Dhabi como "uma das melhores voltas do ano" para o holandês.

"Acho que é uma das melhores voltas do ano para Max. Mesmo na volta seguinte em que o fizemos recuar, ele acertou o tempo, e o vácuo provavelmente valeu um décimo ou dois, nem meio segundo", disse o dirigente britânico.

"E eu acho que o último setor dele, quando você olha para o nível de downforce que ele tem, é uma loucura. É absolutamente insano."

Questionado sobre a ajuda de 'Checo' na conquista da pole de Max, o dirigente disse que o mexicano "sacrificou uma volta ótima para dar ao companheiro esse desempenho".

"Mas eu acho que o Max deu tudo, ele jogou tudo nessa sessão, eu acho que o Checo tem sido o companheiro de equipe zeloso, ele sacrificou uma volta ótima para dar ao companheiro esse desempenho. Não dá pra pedir mais do que isso. Então eles fizeram a pole", concluiu.

