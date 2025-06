À primeira vista, o resultado de Yuki Tsunoda no GP do Canadá de Fórmula 1 parece mais uma decepção, pois ele terminou apenas em 12º lugar e não conseguiu marcar nenhum ponto pela terceira corrida consecutiva. No entanto, Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull, acredita que o fim de semana foi animador para o piloto japonês.

As chances de Tsunoda foram arruinadas por sua penalidade de dez posições no grid, o que o deixou irritado. O piloto japonês ficou de fora do Q3 por 0,070s, mas poderia ter esperado entrar nos pontos, o que foi mais difícil quando ele largou na parte de trás do grid. Uma estratégia de parada única, feita na 56ª das 70 voltas programadas, permitiu que ele terminasse em 12º lugar.

"A corrida dele girou em torno da ideia de fazer uma parada [...] e, uma vez que você tem granulação, o pneu começa a se limpar sozinho", explicou Horner, satisfeito com o desempenho de Tsunoda: "Acho que ele fez um bom trabalho. Vimos como era difícil ultrapassar. Acho que Yuki precisa ir embora com mais confiança. Se ele tivesse largado de sua posição normal no grid, onde se classificou [antes da punição], teria marcado pontos".

Tsunoda achou difícil ficar feliz com sua corrida, mas também vê uma tendência positiva. "Pelo menos foi uma corrida limpa depois de um dia caótico [sábado], e fizemos algum progresso, tivemos algumas coisas novas neste fim de semana, então estamos indo em uma direção positiva", enfatizou. "Dei o meu melhor [na corrida], mas quero mais".

Tsunoda agora tem a mesma Red Bull que Verstappen

Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Os novos recursos mencionados por Tsunoda significam que ele agora tem a mesma especificação do carro de Max Verstappen. Desde seu grave acidente na classificação em Ímola, ele foi privado de certas atualizações, pois a Red Bull estava tendo dificuldades para produzi-las dentro dos limites do orçamento limitado.

Depois de correr com peças antigas em Mônaco e Barcelona, o piloto japonês finalmente estava em um carro da Red Bull completamente atualizado, de acordo com Horner: "É a mesma especificação do que ele tinha em Ímola, e agora ele tem o que Max tem. Portanto, espero que ele tire alguns pontos realmente positivos deste fim de semana".

O trabalho técnico de Tsunoda é outro ponto positivo. O chefe da Red Bull acredita que ele está progredindo ao adaptar o carro às suas necessidades, em vez de tentar copiar o que seu companheiro de equipe do outro lado da garagem está fazendo.

"Ele tentou evitar o que outros pilotos fizeram no passado ao tentar adotar a configuração de Max, ele está abrindo seu próprio caminho e trabalhando no que melhor se adapta ao seu estilo e às suas necessidades. Acho que eles fizeram um bom progresso nesse sentido neste fim de semana".

Reportagem adicional de Mark Mann-Bryans e Oleg Karpov

