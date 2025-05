A Red Bull conseguiu um excelente resultado no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 com a vitória de Max Verstappen. Em uma temporada que está sendo dominada pela McLaren, a vitória do time austríaco foi muito bem recebida, mas também surpreendeu: não pela própria melhoria, mas pela aparente perda de ritmo da rival.

"Ficamos mais surpresos com a provável perda de performance da McLaren. Nós definitivamente colocamos o carro numa janela muito boa ontem e o Max estava muito positivo quanto ao equilíbrio e à possibilidade de confiar bastante na traseira do carro. Isso foi um ponto positivo que se manteve, e ele sentia que levar isso para a corrida significaria estar numa janela de equilíbrio melhor. Foi exatamente o que aconteceu", disse o chefe de equipe, Christian Horner.

"A largada foi mais ou menos. Na primeira curva, acho que Oscar talvez estivesse mais focado no Russell e deixou uma frestinha de espaço, Max foi lá e mergulhou .Ele é simplesmente muito bom nessas situações, vê a brecha e é super decisivo", falou sobre Verstappen e também sobre o safety car. "Depois disso, tínhamos ritmo para abrir vantagem e margem no desgaste dos pneus, que claramente estavam em melhor estado do que os da McLaren. Aí veio o safety car virtual, que foi num momento oportuno, por volta do meio da corrida. Depois teve o safety car, o que acabou sendo outra parada gratuita para os primeiros colocados".

Ainda comentando sobre a McLaren, Horner disse que se surpreendeu também com a estratégia adotada pelo time britânico: "Oscar claramente forçou bastante no começo e dava para ver que ele começou a ter um pouco de granulação no pneu dianteiro direito, estava no limite entre ser uma corrida de uma ou duas paradas. Eles optaram por duas paradas, mas isso o fez cair muito no grid por causa do tempo de pit stop aqui e ele acabou entrando em tráfego."

"Naquele último safety car, Max parou e Lando parou também, mas isso o colocou atrás do Oscar. E aí você tem dois pilotos que estão lutando pelo Campeonato Mundial. Em algum momento, o interesse próprio sempre vai se sobrepor ao interesse da equipe. Esse é o conflito", comentou sobre a 'briga' dentro da McLaren. "Foi louvável o fato de que deixaram eles correrem, mas deu pra ver que ficou bem próximo."

Horner finalizou parabenizando a equipe e também Tsunoda, que largou do pitlane e chegou como P10, marcando um ponto: " Em todos os momentos, Max tinha ritmo e conseguia responder. Nunca sentimos que estávamos sob pressão de quem vinha atrás, foi uma grande performance. A equipe trabalhou muito bem nos boxes hoje, especialmente considerando que ficaram até as 2 da manhã ontem. O Yuki, na minha opinião, também fez uma ótima corrida, voltando para marcar pontos. Então, no geral, um 400º GP muito positivo."

