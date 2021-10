F1: Horner fala sobre popularidade de Verstappen na Red Bull

Que Max Verstappen é o primeiro piloto da Red Bull, ninguém duvida, mas o chefe da equipe austríaca Christian Horner destacou em entrevista que ele é também querido nos boxes pela sua dedicação e lealdade. O holandês corre pelo 'guarda-chuva' da escuderia desde 2015, quando estreou na Fórmula 1 pela Toro Rosso, e já estava presente no grid em 2014 ao participar de treinos livres.

Segundo o britânico, a experiência adquirida pelo seu piloto com tão pouca idade é diferenciada. Afinal, são 135 GPs até a data desta publicação com apenas 24 anos e uma estreia oficial com 17. A evolução, sem perder suas principais características em pista, o colocaram como um dos grandes do automobilismo.

"Max está em um estágio de sua carreira onde você vê que, com sua vivência de mais de 100 corridas na Fórmula 1, está ganhando maturidade e tem sido muito bom este ano", disse Horner em entrevista à mídia britânica Channel 4. "É louco ter esse número com sua idade."

"Quando ele se juntou a nós, tinha 17 anos. Segue amadurecido e vimos uma grande evolução daquela época. Essa velocidade e agressividade pura ainda o fazem muito empolgante. Agora, ele pode equilibrar isso com a experiência que tem."

O chefe da Red Bull também destacou que o foco de Verstappen, mesmo fora de um fim de semana de GP, é nas corridas: "Você não o encontrará em festas. Se ele não está em um carro, está em um simulador."

"Ele é solitário como todos os atletas de ponta devem ser, mas também é um forte jogador de equipe e tem um grande senso de lealdade. É isso que o torna tão popular no time, porque todos sabem que dará 110 por cento", finalizou.

