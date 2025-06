Pela primeira vez neste ano, a Red Bull marcou mais pontos do que a McLaren, no GP do Canadá de Fórmula 1. Esse resultado se deve muito às circunstâncias, já que a equipe austríaca vem pagando pelo desempenho sem brilho do segundo carro desde o início do ano, seja nas mãos de Liam Lawson ou Yuki Tsunoda, enquanto a McLaren sempre teve seus pilotos na disputa.

O fato é que Max Verstappen superou os pilotos da McLaren em Montreal, uma ocorrência rara este ano, já que o sucesso em Suzuka foi ajudado pela classificação e somente em Ímola ele realmente conseguiu se distanciar deles. Será que ele conseguirá confirmar isso em Spielberg, no território da Red Bull? O chefe de equipe Christian Horner não tem certeza.

"Acho que nosso ponto fraco no momento está nas curvas de velocidade média e há algumas no segundo setor na Áustria", confirmou Horner, que espera que a McLaren seja mais rápida nesse terreno: "Veremos. Entendo que a McLaren será mais forte se estiver quente".

No entanto, o chefe de equipe está satisfeito com o fato de a Red Bull estar saindo da "primeira [corrida] em que a diferença de pontos começou a diminuir". A diferença ainda é enorme entre os construtores, com a McLaren mais de 200 pontos à frente, e substancial entre os pilotos, já que, embora tenha marcado seis pontos a mais que Oscar Piastri em Montreal, Verstappen ainda tem 43 pontos a recuperar. Horner tem fé na capacidade da Red Bull de dar a volta por cima.

"Ainda há uma diferença significativa de pontos entre nós e eles, mas não estamos desistindo de nada. Ainda não chegamos nem na metade do caminho. Há muitas corridas, muitas sprints chegando, e se pudermos voltar e trazer algum desempenho para o carro, ninguém pode desistir de nada", finalizou.

