F1: Horner critica falta de ordem de equipe da McLaren em Ímola

Christian Horner sabe muito bem como é ter um piloto candidato ao título da Fórmula 1, afinal, Max Verstappen já venceu quatro e Sebastian Vettel também teve seus dias de glória com Red Bull. Por isso, o britânico se vê na posição da dar conselhos à McLaren, que, no momento, é a favorita a conquistar o campeonato.

Para o chefe da equipe de Milton Keynes, os papaias não podem deixar que "interesses próprios superem os interesses da equipe".

Horner comentou sobre as duas McLarens que disputaram o segundo lugar no final do GP da Emilia Romagna, em Ímola, quando Lando Norris fez o pit-stop sob um safety car no final da corrida que o deixou atrás do companheiro de equipe Oscar Piastri.

A McLaren deixou a dupla correr em vez de pedir que Piastri abrisse espaço para Norris, que parecia estar mais rápido, o que permitiu que Max Verstappen mantivesse sua liderança na frente do pelotão e desaparecesse de vista mais uma vez.

Norris acabou ultrapassando seu companheiro de equipe, mas a batalha foi acirrada na Tamburello, quando Piastri defendeu a linha interna na Curva 2; Horner elogiou os dois pilotos por evitarem o contato.

"Obviamente, Oscar havia se esforçado bastante no início da corrida e era possível ver que ele estava começando a ficar com um pouco de granulação na dianteira direita", disse Horner sobre a estratégia de corrida da McLaren.

"Portanto, estava no limite entre duas paradas ou uma parada. Obviamente, eles optaram por duas paradas, mas isso o deixou de fora por causa da extensão do pitlane aqui, que é de 27 segundos.

"Isso o colocou em um mundo de sofrimento em termos de tráfego. Assim, Max pôde continuar correndo e a degradação foi muito baixa. E, mesmo com Lando na pista limpa atrás, conseguimos manter facilmente uma diferença de nove, nove segundos e meio".

"O SC Virtual foi acionado e o pitstop foi bem simples. Oscar fez outro pitstop em sua estratégia, o que meio que o neutralizou, mas a essa altura ele já tinha usado os dois pneus duros".

Safety car Foto de: Lars Baron / Motorsport Images via Getty Images

"E então, no último safety car, obviamente Max parou, Lando parou, mas ele ficou atrás de Oscar, o que significa que temos dois pilotos que estão lutando pelo campeonato mundial".

"Em algum momento, o interesse próprio sempre superará o interesse da equipe. Esse é o conflito. Então, eles fizeram um bom trabalho para não entrar em contato. Foi louvável que eles tenham sido autorizados a correr, mas deu para ver que a disputa foi bastante acirrada".

Horner acreditava que, no dia, a Red Bull tinha um ritmo muito mais forte na corrida de Ímola, após a constante evolução da equipe durante o fim de semana.

Ele ficou animado com o desempenho da equipe, especialmente com a combinação de tempos de volta competitivos de Verstappen e o gerenciamento dos pneus.

"Acho que hoje tivemos o ritmo necessário para enfrentar tudo o que eles pudessem nos oferecer", acrescentou Horner.

"Acho que o primeiro stint foi realmente encorajador porque pudemos ver que [Verstappen] estava controlando mais do que os caras atrás. Portanto, ele estava pilotando de forma muito inteligente e ainda assim abrindo uma distância".

"E esse é sempre um bom lugar para se estar. Assim, você consegue a longevidade. E é a primeira vez em um bom tempo que estamos nessa posição".

MAX DÁ SHOW, NORRIS 2º, PIASTRI 3º, FERRARI SE RECUPERA, BORTOLETO LEVA A PIOR! Felipe Motta analisa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!