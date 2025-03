Liam Lawson perdeu seu assento na Red Bull após apenas duas corridas na temporada de 2025 da Fórmula 1. O piloto foi substituído por Yuki Tsunoda depois de não apresentar resultados positivos ao lado de Max Verstappen.

Logo após o GP da China, o Motorsport.com apurou que já havia discussões nos bastidores sobre o que a equipe poderia fazer para evitar a situação desagradável de não ter dois carros pontuando regularmente.

As coisas se aceleraram na noite de terça-feira, quando vários meios de comunicação holandeses e internacionais informaram que a decisão havia sido tomada. O que já havia se tornado um segredo aberto foi oficializado na manhã de quinta-feira (27).

É claro que é difícil ver a situação como algo diferente de um 'tapa na cara' tanto da direção da Red Bull, forçada a reverter a decisão tomada há alguns meses de dar a Lawson seu segundo lugar contra a oferta de Tsunoda, quanto do próprio Liam, 'rebaixado' após duas corridas.

No entanto, para Christian Horner, chefe da Red Bull, o objetivo dessa troca de pilotos é também "proteger" seu agora ex-competidor.

"Foi difícil ver Liam lutando ao volante do RB21 nas duas primeiras corridas e, como resultado, tomamos coletivamente a decisão de fazer uma substituição antecipada", disse Horner, o chefe da equipe austríaca. "Abordamos a temporada de 2025 com duas ambições: manter o Campeonato Mundial de Pilotos e recuperar o Título Mundial de Construtores, e essa é uma decisão puramente esportiva".

"Reconhecemos que há muito trabalho a ser feito com o RB21 e a experiência de Yuki será muito benéfica para ajudar a desenvolver o carro atual. Damos as boas-vindas a ele na equipe e estamos ansiosos para vê-lo ao volante do RB21".

"Temos o dever de proteger e desenvolver Liam e, juntos, descobrimos que, depois de um início tão difícil, faz sentido agir rapidamente para que Liam possa ganhar experiência ao continuar sua carreira na F1 com a Racing Bulls, um ambiente e uma equipe que ele conhece muito bem".

OFICIAL: TSUNODA NA RED BULL, LAWSON NA RACING BULLS já no Japão

