O chefe da Red Bull, Christian Horner, descartou as atuais especulações que ligam o tetracampeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen a uma vaga na Mercedes, classificando-as como "rumor".

O colega de Horner na Mercedes, Toto Wolff, há muito tempo busca uma transferência de Verstappen e flertou com o holandês na temporada passada, antes de optar por colocar o estreante Andrea Kimi Antonelli ao lado de George Russell em 2025, mas agora o mesmo cenário está sendo cogitado para o próximo ano.

O contrato de Russell termina no final da temporada atual e ele próprio comentou sobre a Mercedes continuar as negociações com Verstappen, e que não está surpreso que a equipe esteja de olho nos melhores pilotos disponíveis.

"É muito rumor", respondeu Horner quando questionado pela Sky Sports sobre os comentários em torno do futuro de Verstappen.

“Acho que o Max fica bastante irritado com isso, e você sabe que somos muito claros quanto ao contrato que temos com ele até 2028. Tudo o que está sendo dito é puramente especulativo, mas sim, tendemos a não dar muita atenção a isso.”

Wolff disse antes da classificação para o GP da Áustria, em que Russell garantiu o quinto lugar, que havia “muito pouca probabilidade” de Verstappen se juntar à Mercedes, pelo menos não para 2026.

Russell, por sua vez, ainda aguarda uma extensão de contrato, com o vencedor do GP do Canadá, há duas semanas, tendo surgido como um alvo para a Aston Martin.

“Posso imaginar que o George esteja frustrado por ainda não ter recebido um contrato”, disse Horner. “Mas isso é entre ele e a equipe.”

“Mas a situação com o Max, sabemos claramente em que ponto estamos, e obviamente o Max também sabe, então tudo está sujeito a ruídos e, dentro de qualquer contrato, permanece confidencial entre as partes.”

