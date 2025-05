Lando Norris, da McLaren. Depois de mais uma etapa no Principado com pouca variação entre os resultados da classificação e da corrida, o chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, está pedindo mudanças drásticas na pista. Fórmula 1 voltou às ruas de Mônaco neste fim de semana, em uma corrida que foi vencida pelo pole, da. Depois de mais uma etapa no Principado com pouca variação entre os resultados da classificação e da corrida, o chefe de equipe daestá pedindo mudanças drásticas na pista.

Para a corrida deste ano, a F1 introduziu uma nova regra obrigatória de duas paradas, que exigia que todos os pilotos usassem três jogos de pneus em dois compostos ao longo da corrida. O regulamento foi uma reação imediata à etapa de 2024, em que a maioria dos pilotos trocou os pneus sob condições de bandeira vermelha.

A nova regra atraiu reações mistas de pilotos, comentaristas e fãs da série e, embora o chefe da Red Bull acredite que ela tornou a corrida "mais interessante", ele admite que é preciso fazer mais para corrigir o GP de Mônaco.

"Eu diria que foi uma melhoria", disse Horner após a corrida do Principado. "Foi estrategicamente mais interessante, havia mais risco, sabe, certamente melhor do que vimos no ano passado, onde havia apenas uma procissão".

Embora a mudança de regra possa ter tornado a versão 2025 da corrida melhor do que o evento do ano passado, ela não conseguiu misturar os resultados de uma etapa processional.

Para isso, Horner está pedindo mudanças mais drásticas da Fórmula 1, incluindo a possibilidade de alterar o layout da pista de Mônaco.

"Acho que essa é a única maneira de realmente incentivar qualquer forma de ultrapassagem", disse o chefe da Red Bull. "Acho que não vi uma única ultrapassagem na corrida. Portanto, tentar criar um pouco mais de área de frenagem, seja na saída do túnel ou, você sabe, na curva um. Se houvesse alguma maneira de criar uma zona de frenagem mais longa em algum lugar, deveríamos realmente investigá-la".

O layout da pista de Mônaco foi desenvolvido pela primeira vez na década de 1920 e, em grande parte, permaneceu inalterado desde a primeira corrida do campeonato de F1 nas ruas de Monte Carlo em 1950.

Com o passar dos anos, a pista evoluiu um pouco à medida que as ruas de Mônaco mudaram - com novas curvas introduzidas ao redor da seção da piscina e a sequência de curvas ao redor de Rascasse evoluindo ligeiramente.

Em contraste, a Fórmula 1 é quase irreconhecível em comparação com a década de 1950. Os carros agora são cerca de meio metro mais largos do que eram há 75 anos, e a distância entre eixos é um metro maior

Foi esse crescimento interminável dos carros de F1 que levou à atual situação difícil nas ruas de Mônaco, não na pista. "Os carros são tão grandes agora que, sabe, você simplesmente não tem chance de ficar ao lado deles", acrescentou Horner.

Esse simples fato levou até mesmo a ex-piloto Naomi Schiff a brincar na cobertura da F1 da Sky Sports neste fim de semana, dizendo que os pilotos deveriam trocar suas máquinas de F1 por carros de F3 quando a categoria fosse para Mônaco. Esses carros de corrida são mais leves, mais estreitos e mais curtos do que as máquinas de F1, mas dão uma volta em Mônaco cerca de 10 segundos mais lenta.

Agora, a F1 está pelo menos tentando resolver seu problema de tamanho. No próximo ano, novas regulamentações abrangentes mudarão drasticamente os carros que veremos na pista.

De acordo com as novas regras, a distância entre eixos das máquinas da F1 cairá de 3.600 mm para 3.400 mm e a largura dos carros cairá 100 mm, passando de 2.000 mm em 2025. O peso dos carros também cairá em 4%, mas isso está se mostrando um ponto de atrito com as equipes.

Ainda não se sabe se as novas regras atingirão seu objetivo de criar pilotos ágeis e mais próximos para enfrentar o calendário da F1, mas a categoria máxima do automobilismo precisará de mais do que carros um pouco mais magros para apimentar a ação em sua etapa mais tradicional.

